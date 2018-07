Capzanine - société de gestion européenne spécialisée dans l’investissement privé - et RAISE - société de capital développement accompagnant les ETI en croissance - soutiennent l’équipe de management du groupe Questel, emmenée par Charles Besson, à l’occasion de l’entrée d’IK Investment Partners au capital du groupe.

Actionnaires de Questel depuis 2015, Capzanine et RAISE réaffirment leur soutien au management dans son ambitieux plan de développement qui associe croissance organique et externe. Dans le cadre de cette opération, Capzanine arrange un financement unitranche et cède sa participation au capital de Questel. RAISE réinvestit au capital du groupe aux côtés de l’équipe de management, des salariés et d’IK Investment Partners.

Editeur de logiciels et fournisseur de services dédiés à la propriété intellectuelle, Questel est l’un des leaders mondiaux de son marché. Il commercialise ses solutions à 3 000 clients dans plus de 30 pays. Depuis 2015, Questel a connu un fort développement, soutenu notamment par le biais de cinq acquisitions, dont ITIP en février 2017, société américaine spécialisée dans le dépôt de brevets à l’étranger. Basé à Paris, Questel est désormais implanté aux Etats-Unis, au Japon et en Chine et compte aujourd’hui près de 250 collaborateurs.

Pour Christophe Karvelis, Président de Capzanine : « Accompagner les entreprises dans la durée fait partie de l’ADN de Capzanine. Nous sommes donc très heureux de pouvoir soutenir Charles Besson dans une nouvelle étape du développement de Questel ».

Pour Mathieu Blanc, Directeur Associé chez RAISE : « Nous sommes très fiers de continuer d’accompagner les équipes de Questel dans leur projet de croissance. Avec cette nouvelle opération, Questel dispose de capacités supplémentaires pour poursuivre son projet de devenir un des leaders mondiaux des services dédiés à la propriété intellectuelle ».