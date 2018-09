Le consortium mené par Capzanine apportera son soutien financier et stratégique aux fondateurs Manuel et Jorge Fernandez, qui restent actionnaires majoritaires et continuent à diriger le groupe. Celui-ci rassemble 3 marques : Dorsia (leader espagnol de la chirurgie esthétique et des traitements de médecine esthétique), Eva Fertility (leader dans les services de reproduction assistée et de fertilité) et Origen (thérapies de santé mentale). Chacune de ces marques se positionne sur son marché respectif avec un service à haute valeur ajoutée à un prix abordable.

Fondé en 2002 par Manuel et Jorge Fernandez, Dorsia est le groupe leader en Espagne des cliniques de chirurgie esthétique, avec environ 70 cliniques dans le pays totalisant un chiffre d’affaires d’environ 90 M€. Depuis sa création, Dorsia s’est spécialisé dans "la beauté responsable" : des traitements innovants avec des standards de qualité élevés. Ce positionnement différenciant a permis à Dorsia de devenir le leader du marché en quelques années.

Eva Fertility est la branche du groupe Dorsia spécialisée dans les soins autour de la fertilité. Fondée il y a 3 ans, Eva Fertility s’est positionnée comme l’un des leaders de son secteur en Espagne, avec 50 implantations dans le pays. Créée en 2017, Origen est la marque la plus récente du groupe et est pionnière en matière de fourniture de services de psychologie en Espagne.

Pour Manuel et Jorge Fernandez : « Nous avons choisi Capzanine et Nexxus Iberia pour plusieurs raisons, la principale étant une vision et un enthousiasme partagés pour le groupe et ses perspectives de développement. Capzanine et Nexxus Iberia vont nous apporter leur expérience pour continuer à développer les marques du groupe. Nous souhaitons consolider notre positionnement en Espagne et faire de Dorsia un leader international. En tant que fondateurs, nous souhaitons accompagner le groupe dans sa prochaine phase de croissance avec le soutien de deux investisseurs réputés ».

José Tomas Moliner, Country Head de Capzanine en Espagne, souligne : « Accompagner des équipes de management de haut niveau et les aider à développer leur entreprise est dans l’ADN de Capzanine. C’est le cas de Manuel et Jorge Fernandez, qui ont créé un leader sur son marché, avec un positionnement unique et des fondamentaux forts. Nous sommes très enthousiastes d’accompagner Dorsia, notre premier investissement en equity en Espagne ».

Maite Ballester, Managing Partner de Nexxus Iberia, ajoute : « L’approche de Nexxus Iberia est d’être un partenaire de choix pour des équipes de management de qualité, qui ont envie de développer leurs entreprises en Espagne et à l’international. Ce deuxième investissement, réalisé en 2 mois, valide la pertinence de notre positionnement. Nous sommes très admiratifs du groupe construit par Manuel et Jorge Fernandez en presque vingt ans et nous croyons fortement en ses perspectives de développement, en Espagne comme à l’international ».

Cette opération est le troisième investissement de Capzanine en Espagne en 2018 et le premier réalisé via son fonds Flex Equity. Les deux précédents investissements (le financement de l’acquisition de Goiko Grill par L Catterton et le refinancement de MBA) ont été réalisés en Private debt.