Des premiers mois remarqués qui ont permis à de nombreux actionnaires de récupérer les fruits de leurs investissements [1] et confirment également le fort taux d’attraction qu’ont les pépites de la French Tech pour les investisseurs.

Rendre à César ce qui appartient à César…

Pas une semaine sans qu’une levée de fonds record soit annoncée, l’objectif des 25 licornes atteint 3 ans avant l’objectif [2]... La French Tech se développe à grande vitesse et pèse de plus en plus lourd dans l’économie française grâce à son écosystème qui accélère sans cesse sa montée en puissance.

Un écosystème qui repose sur l’engagement et la prise de risque de fondateurs qui se dédient à leurs startups, de business angels qui investissent dès le lancement et de salariés qui s’investissent au quotidien dans leurs entreprises. Tous espèrent profiter des fruits de leurs investissements lors de la revente de leurs actions. Malheureusement, ils n’auront ni la main sur les conditions de vente ni sur le timing puisqu’ils devront attendre des années que la start-up entre en Bourse ou soit rachetée.

C’est face à ce paradoxe que Lucas Mesquita (ex-directeur d’investissement chez Axeleo Capital), Mathieu Artaud (ex-corporate venture manager chez Vinci Energies) et Quentin Lechémia (fondateur de la start-up adtech Elise Technologies) ont lancé Caption en mars 2021.

1ère solution de ‘cash out’ pour ceux qui investissent et s’investissent dans les startups

Grâce à un modèle unique en France, Caption s’attaque au problème de la liquidité pour tous les acteurs de l’écosystème startup en permettant aux détenteurs d’actions de les vendre au prix de leur choix auprès d’une communauté d’investisseurs vérifiés.

Ni conseiller financier, ni banque d’affaires, Caption se positionne en tiers de confiance assurant facilités d’exécution, sécurité et confidentialité des transactions sur sa plateforme. Grâce à sa marketplace, la startup crée un marché secondaire qui ouvre une liquidité permanente sur les titres de sociétés technologiques non cotées offrant ainsi aux fondateurs, mais aussi aux salariés l’opportunité de céder leurs actions simplement et quand ils le souhaitent.

Cette nouvelle fenêtre de liquidité profite également pleinement aux Business Angels qui n’ont plus à attendre que la startup entre en Bourse ou soit rachetée pour matérialiser leurs gains et augmenter la rotation de leur capital.

1er service qui démocratise l’investissement dans les plus belles startups de la French Tech

Dans le capital risque, il est malheureusement courant de voir des échecs. On peut citer les cas récents de Sigfox [3] ou encore Agricool [4]. Néanmoins, certaines sociétés technologiques disposent de business model éprouvés et présentent un potentiel de développement important.

En ce sens, pour les investisseurs, Caption est une révolution. La startup leur ouvre en effet l’accès à une nouvelle classe d’actifs inédite, risquée mais à haut potentiel de rendement, desquelles seuls des fonds d’investissements pouvaient jusqu’à aujourd’hui accéder.

Une fois inscrits et après avoir rempli un processus de vérification réglementaire strict, les investisseurs peuvent ainsi investir au capital de startups à des stades de maturité avancés (de la série A au stade de Licorne).

BlaBlacar, Ledger, Payfit, Meero ou encore October, +50% des start-ups du Next 40 ont vu leurs salariés contacter les équipes de Caption pour céder tout ou partie de leurs actions sur la plateforme, une première en France !

15 000 investisseurs inscrits et 5,5M€ de cash out reversés dans l’écosystème French Tech

Dès son lancement en avril 2021, Caption rencontre un vif succès. Dans un premier temps réservée aux investisseurs qualifiés, la plateforme opère en 6 mois 14 opérations pour un montant total de 2 millions d’euros échangés. Face à l’attrait des investisseurs particuliers pour sa marketplace, Caption obtient en septembre 2021 le statut d’agent lié de prestataire de services d’investissement de Tylia Invest, PSI agréé par l’ACPR, et ouvre son service au grand public. En 24h, 4 500 personnes désirant acquérir des parts de pépites tricolores s’inscrivent.

Depuis, la traction de Caption ne se dément pas. La plateforme enregistre une croissance mensuelle de ses membres de 25% depuis septembre et sa communauté atteint aujourd’hui 15 000 personnes. Une trentaine de ventes ont été finalisées permettant à plus de 50 personnes de réaliser 5,5M€ de cash out et près de 500 investisseurs d’entrer au capital de pépites de la French Tech. La vente la plus rapide a été d’ailleurs réservée en 8 minutes pour une valeur de 140 000 € en actions Payfit.

Fort de cette dynamique, Caption porte de grandes ambitions pour les mois à venir. Déjà rentable, l’entreprise prévoit de réaliser une cinquantaine de ventes au cours de l’année 2022. Pour ce faire, elle finalise actuellement des négociations avec plusieurs startups de renom, dont Ledger, souhaitant organiser la cession libre des actions offertes à leurs salariés.