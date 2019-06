Capgemini et ISAI annoncent le lancement d’un fonds d’investissement dédié à destination des start-up et scale-up B2B. Avec une dotation cible de 90 millions d’euros, ce fonds a vocation à prendre des participations minoritaires dans de jeunes entreprises porteuses de solutions innovantes, futurs leaders de l’industrie du logiciel(IaaS, SaaS, PaaS [2]) et de l’informatique durable.

Le fonds « ISAI Cap Venture », dont la gestion est confiée à ISAI, ciblera des jeunes entreprises à travers le monde, et majoritairement en Europe, ayant atteint un stade de maturité suffisant pour permettre une démarche commerciale conjointe avec Capgemini. Il interviendra en co-investissement lors de tours de financement menés par des fonds de capital-risque (Series A et suivantes) avec un ticket d’entrée de 1 à 5 millions d’euros.

Reconnu pour sa capacité à maîtriser la complexité IT et organisationnelle des grands groupes internationaux, Capgemini facilitera pour ses clients l’adoption de solutions innovantes et prometteuses pour leurs activités, contribuant ainsi à accélérer la croissance des start-up et scale-up en portefeuille.

Au titre du partenariat entre Capgemini et ISAI :

Le sourcing des opportunités d’investissement sera assuré principalement par Capgemini qui mobilisera ses collaborateurs ainsi que son réseau mondial Applied Innovation Exchange. ISAI contribuera activement via son accès à l’écosystème capital-risque en Europe et aux Etats-Unis.

A partir d’une première sélection liée au potentiel de synergies avec Capgemini, le fonds « ISAI Cap Venture » investira dans 15 à 20 start-up/scale-up en suivant strictement les règles et pratiques de l’industrie du capital-risque.

« Notre proximité avec le groupe Capgemini nous a permis de lancer ce fonds sur des bases claires, permettant à chacun de jouer son rôle. Capgemini sera le « business partner » et l’accélérateur de croissance pour les start-up et scale-up du portefeuille. Nous serons, comme à notre habitude, l’investisseur en capital-risque structurellement aligné sur les intérêts des jeunes entreprises et de leurs actionnaires, » commente Jean-David Chamboredon, Président exécutif d’ISAI.

« Le partenariat avec ISAI va permettre à Capgemini Ventures d’être immédiatement opérationnel dans l’écosystème du capital-risque et de pouvoir se consacrer à la sélection des opportunités d’investissement ainsi qu’à la création de synergies avec les start-up et scale-up du portefeuille, » indique Lucia Sinapi-Thomas, Directeur exécutif de Capgemini Ventures.

Cette initiative s’inscrit dans la démarche d’innovation de Capgemini qui consiste à connecter les grandes organisations clientes du Groupe à un écosystème mondial de partenaires en innovation et de start-up afin de créer les solutions digitales innovantes les plus prometteuses pour leurs activités.

« A l’ère du digital, nos clients adoptent de plus en plus l’innovation ouverte et s’engagent activement auprès des start-up. Ils considèrent Capgemini comme un facilitateur d’adoption des technologies innovantes ayant la capacité pour en assurer un déploiement rapide et à grande échelle, » déclare Thierry Delaporte, directeur général délégué du groupe Capgemini. « Ils s’attendent donc naturellement à ce que le Groupe, en tant que partenaire d’innovation maîtrisant leurs complexités internes, investisse à leurs côtés dans les solutions technologiques émergentes.Capgemini Ventures répond à leur demande. »