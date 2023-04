Candriam, gestionnaire mondial multi-actifs spécialiste de l’investissement durable et responsable, a le plaisir d’annoncer la nomination de Nicolas Forest, responsable de la gestion obligataire de Candriam depuis 2013, au poste de directeur des investissements (Chief Investment Officer – CIO), à compter du 1er mai 2023.

Cette nomination fait suite à celle – annoncée récemment – de Vincent Hamelink, l’actuel CIO de Candriam, au poste de CEO de la société. Vincent succèdera en effet à compter du 1er mai à Naïm Abou-Jaoudé, qui deviendra lui-même à cette date le CEO de New York Life Investment Management [1], la société-mère de Candriam.

En tant que CIO, Nicolas Forest dirigera une équipe de plus de 200 professionnels de l’investissement et supervisera l’ensemble des plateformes d’investissement de Candriam – en particulier les obligations, les actions, le rendement absolu, l’allocation d’actifs et l’investissement durable. Nicolas restera basé à Bruxelles, l’un des quatre centres d’investissement de Candriam.

Philippe Noyard, actuellement responsable du crédit et responsable adjoint de la gestion obligataire, et dans le groupe depuis 1989, succèdera à Nicolas Forest en tant que responsable de la gestion obligataire. Philippe dirigera une équipe de plus de 40 experts de la gestion obligataire et supervisera la plateforme de gestion obligataire de Candriam et ses quelque 40 milliards d’euros[2] d’encours sous gestion répartis sur toutes ses expertises : obligations mondiales, obligations monétaires, investment grade, obligations à haut rendement, dette émergente et obligations convertibles. Philippe restera basé à Paris.

« La nomination de Nicolas en tant que CIO montre l’importance que nous attachons à la promotion interne et à la continuité, deux facteurs-clés du succès de Candriam. Tout au long des quelques 20 années passées dans notre organisation à des postes à responsabilités, Nicolas a su prouver ses qualités de manager et de leader. Il me tarde de continuer à écrire l’histoire de Candriam avec lui à mes côtés. J’ai également le plaisir d’annoncer la promotion de Philippe Noyard au poste de responsable de la gestion obligataire. Philippe a une expérience remarquable de gérant crédit ; il continuera d’apporter à une équipe désormais élargie tout son savoir-faire », a déclaré Vincent Hamelink, futur CEO de Candriam.

Nicolas Forest, futur CIO de Candriam, a ajouté : « Je suis très honoré de devenir le nouveau CIO de Candriam et de bâtir sur l’héritage de Vincent. Nous resterons attachés à nos valeurs fondamentales de conviction et de responsabilité, tout en donnant la priorité au talent et au travail d’équipe. Nous sommes également déterminés à renforcer notre engagement dans la gestion des risques, la solidité de nos processus d’investissement et l’identification des opportunités de marché. Cette approche nous permettra de continuer à fournir des résultats optimaux ajustés du risque pour nos stratégies benchmarkées et à rendement absolu, renforçant ainsi la confiance de nos clients sur le long terme. »

BIOGRAPHIES PROFESSIONNELLES

Nicolas Forest

Nicolas Forest, 42 ans, est responsable de la gestion obligataire chez Candriam depuis 2013 et membre du comité exécutif depuis 2016. Il supervise la plateforme de gestion obligataire de la société et gère une gamme de portefeuilles globaux. Nicolas débute sa carrière en tant qu’assistant gérant de produits structurés chez CDC-Ixis en 2003, avant de rejoindre Candriam en 2004 en tant que gérant de fonds monétaires. En 2008, il est nommé responsable de la stratégie de taux. Nicolas est titulaire d’une maîtrise en économie et finance, ainsi que d’une licence en philosophie, toutes deux obtenues à l’université de la Sorbonne à Paris. Il est également chargé de cours sur la gestion obligataire à l’Université de Paris Dauphine.

Philippe Noyard

Philippe Noyard, 61 ans, est responsable du crédit et responsable adjoint de la gestion obligataire chez Candriam. Il rejoint Candriam en 1989 et cumule plus de 30 ans d’expérience sur les marchés obligataires et du crédit. Avant de rejoindre Candriam, il était gérant de portefeuille chez Neuflize Schlumberger Mallet en France. Il est titulaire d’une maîtrise en économie et en finance, et a reçu le Master Spécialisé en Finance et Gestion de Patrimoine de l’Université d’Economie de Clermont-Ferrand, en France.