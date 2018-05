Campings.com passe à la vitesse supérieure. Après la nomination de Jérôme Mercier au poste de CEO en début d’année, le leader européen de l’intermédiation spécialisé sur la réservation d’hébergements de plein air (HPA) annonce une augmentation de capital significative de 10 millions d’euros. Le tour de table est mené par Luxempart et comprend également l’investisseur historique Ekkio Capital ayant déjà pris une participation en 2013.

En 2017, Campings.com a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à €60M et a accompagné plus de 500 000 voyageurs provenant principalement de France, de Belgique, des Pays-Bas et d’Allemagne.

Adressant un marché valorisé à €9,2 milliards en Europe, Campings.com prévoit de capturer une grande part de l’intermédiation qui devrait représenter 35% du marché dans quelques années.

« L’accélération de notre croissance sur les derniers mois confirme notre proposition de valeur sur le marché qui est très fragmenté. Cette augmentation de capital va nous permettre de renforcer notre déploiement international, réitérant ainsi le succès obtenu en France. » indique Jérôme Mercier, CEO. « Nous allons doubler nos équipes techniques afin d’élargir notre offre et de croître avec l’ensemble de nos partenaires. »

Cette levée de fonds va également permettre à l’entreprise de renforcer ses partenariats stratégiques, notamment ses relations privilégiées avec près de 2500 campings partenaires.

« Nous suivions les performances de Campings.com depuis plusieurs années et le moment était opportun pour rentrer au capital. Nous avons été séduits par la proposition de valeur de la société ainsi que par la vision et la qualité du Management. » souligne Laurent Zandona, Senior Investment Manager chez Luxempart.

« Nous sommes ravis d’accueillir Luxempart à nos côtés. De par son ADN européen, Luxempart est très bien positionné pour comprendre les spécificités du marché. Campings.com a trouvé les moyens d’accélérer son essor à l’international. » ajoute Nicolas Beaugendre, Partner chez Ekkio Capital.