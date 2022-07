Des rendements solides dans le capital investissement et un environnement boursier difficile ont conduit à des performances mitigées

En raison de l’évolution défavorable des marchés financiers, CalPERS a enregistré sa première perte depuis la crise financière mondiale de 2009, avec un rendement net préliminaire de -6,1 % sur 12 mois à fin juin 2022. Les actifs sous gestion s’élevaient à 440 milliards de dollars à la fin de cette date de fin d’exercice.

« Nous avons fait beaucoup de travail ces dernières années pour planifier et nous préparer à des conditions difficiles », a déclaré Marcie Frost, directrice générale de CalPERS. Ainsi, « malgré les conditions du marché et leur impact sur nos rendements, nous nous concentrons sur le rendement à long terme et nos membres peuvent être assurés que leur retraite est sûre et sécurisée ». La volatilité des marchés financiers mondiaux, l’instabilité géopolitique, les hausses des taux d’intérêt et l’inflation ont eu un impact sur les rendements des marchés financiers. Les investissements de CalPERS dans les actions et les obligations ont enregistré respectivement une perte de -13,1 % et -14,5 %. Ces investissements représentent environ 79 % de l’allocation du fonds de CalPERS. Les investissements de CalPERS dans le capital privé se sont bien mieux comportés, les secteurs du capital-investissement et des actifs réels rapportant respectivement 21,3 % et 24,1 %.

« Il s’agit d’une période exceptionnelle au cours de laquelle nous avons constaté un écart par rapport à certains fondamentaux », rappelle Nicole Musicco, directrice des investissements chez CalPERS. « Par exemple, nos stratégies de diversification traditionnelles ont été moins efficaces que prévu, car nous avons vu les actions et les obligations chuter en tandem. Mais, malgré une année difficile, nous avons été en mesure de surperformer de 90 points de base l’ensemble de nos fonds de référence et d’offrir ainsi de solides rendements grâce à nos actifs privés. Ce sont des points positifs sur lesquels nous pouvons nous appuyer alors que nous mettons en œuvre notre nouvelle allocation stratégique des actifs, en augmentant notre exposition aux actifs privé ».

Les rendements annualisés totaux du fonds pour une période de 5 ans, 10 ans, 20 ans et 30 ans, se terminant à fin juin 2022, se sont respectivement établis à 6,7 %, 7,7 %, 6,9 % et 7,7 %.

* Les valorisations des actifs du marché privé datent du 31 mars 2022.

Avec un taux d’actualisation de 6,8 % et un rendement préliminaire de -6,1 % cette année, le statut de financement global estimé du fonds CalPERS s’élève à 72 %.

Les chiffres officiels de performance totale passent par plusieurs niveaux d’examen et de surveillance. Consultez le calcul de la performance totale du fonds et de l’indice de référence – Wilshire Associates (PDF) pour plus d’informations.

La performance des investissements du dernier exercice 2021-22 de CalPERS sera calculée sur la base de chiffres audités et se reflétera dans les niveaux de contribution de l’État de Californie et des districts scolaires au cours de l’exercice 2023-24, et pour les villes, comtés et districts spéciaux contractants dans exercice 2024-25.

La valeur finale du fonds est basée sur plusieurs facteurs et non sur la seule performance des investissements. Les cotisations versées à CalPERS par les employeurs et les employés, les paiements mensuels versés aux retraités, les frais d’investissement et la performance de ses investissements, entre autres facteurs, influencent tous la valeur totale finale du fonds.