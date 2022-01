Grâce à cette levée de fonds, la startup Belge Cake écrit la recette de son avenir : l’application bancaire indépendante Cake disparaîtra à partir de février 2022 pour laisser place à une stratégie d’expansion européenne, avec des services dédiés aux commerçants, aux marques (« Cake for Business ») et aux banques (« Cake for Banks »).

Cake for Business – Une plateforme marketing dédiée pour les entreprises La plateforme marketing qui permet aux commerçants et aux marques d’offrir du cashback à leurs clients de manière ciblée grâce à leur historique d’achat, connait un succès fulgurant en Belgique.

Il y a désormais plus de 100 partenaires commerciaux sur la plateforme, dont Schoenen Torfs, JBC, Veritas, Deliveroo et Lukoil. Les consommateurs Belge ont déjà gagné plus de 800 000€ en cashbacks grâce à la plateforme Cake, dont 125 000€ en décembre 2021.

Outre cette possibilité d’offrir du cashback aux clients finaux, Cake fournit aux marques et aux entreprises des informations pertinentes sur les habitudes de consommation de leurs clients, grâce au traitement anonymisé de leur historique d’achat.

Cake for Banks

Depuis son lancement début 2020, juste avant la crise sanitaire, Cake n’a cessé de se réinventer. Les défis liés à la mise en œuvre de la réglementation DSP2 ont été relevés par l’implémentation du service de cashback de Cake directement dans les applications bancaires existantes. C’est ce qui a conduit au lancement de Cake for Banks au début de l’année dernière.

Avec Cake for Banks, la startup offre aux banques européennes une solution prête à l’emploi pour intégrer le cashback dans leur propre application bancaire, et déployer ce service en quelques semaines. Cela leur permet d’offrir un service complémentaire à leurs clients, de se différencier de la concurrence, et de générer une nouvelle source de revenus en prélevant une commission sur les cashbacks. De son coté, Cake se charge de l’offre de cashback et de sa gestion administrative avec les partenaires commerciaux.

La première intégration dans une application bancaire a été réalisée au début du mois d’août sous le nom de "Mooi Meegenomen van Cake". Tous les clients (âgés de plus de 16 ans) de la banque Belge Argenta peuvent bénéficier d’un remboursement de quelques euros pour les achats effectués chez les partenaires de Cake par l’intermédiaire de leur compte Argenta. Une fois que les clients ont activé cette option dans l’application Argenta, tout est automatisé, l’offre de cashback est active.

Davy Kestens, PDG de Cake : « En tant que start-up, nous sommes constamment à la recherche du produit qui se rapproche le plus des attentes du marché. Dès le début, nous avons opté pour une approche flexible qui permet de garder un œil sur les évolutions du marché. Le lancement réussi du partenariat avec Argenta a confirmé que notre solution Cake for Banks répond à un besoin important de tous les acteurs de ce marché, des banques à leurs clients en passant par les partenaires commerciaux. »

Cela s’est traduit par une croissance exponentielle du nombre d’utilisateurs de Cake, suivi par une augmentation du nombre de partenaires commerciaux sur la plateforme.

Expansion Européenne

Après avoir construit un business model scalable sur le marché belge, répondant à la fois aux besoins des banques et des entreprises, Cake entame désormais son expansion européenne grâce au soutien de Truffle Capital. Cette société française de capital risque spécialisée dans les FinTechs mène un tour de table de 4,6 M€, aux côtés des investisseurs historiques Seeder Fund, Sambrinvest and Freshmen.

Patrick Lord, Senior Partner chez Truffle Capital déclare : « Nous sommes ravis de mener ce nouveau tour de table et de soutenir le développement international de Cake. Nous pensons que Cake a su trouver le modèle gagnant sur le marché de la récompense client en proposant un service simple et transparent. Cake permet aux banques de fidéliser leurs clients et de monétiser les données associées, tout en offrant aux commerçants des retours sur leurs dépenses marketing plus élevés que pour les solutions traditionnelles. Cake, grâce à son approche disruptive, a tout ce qu’il faut pour devenir un leader mondial dans ce secteur. »

L’application bancaire grand public, avec laquelle Cake a été lancée initialement, sera fermée à partir de février, pour permettre à Cake de se concentrer sur les banques et les entreprises. Des discussions sont déjà en cours avec plusieurs banques nationales et internationales concernant l’intégration de la plateforme de cashback de Cake dans les applications bancaires existantes. Pour soutenir cette nouvelle croissance, Cake prévoit l’embauche de nouveaux collaborateurs, principalement dans le domaine de la vente et de la gestion des comptes.