Deux nouveaux profils viennent d’intégrer l’équipe du leader européen du private equity hôtelier : Cécile Leclerc, Responsable d’Investissement et Mélanie Pauchard, Responsable Communication et Marketing. Jaafar Guessous et Maxime Durand sont promus et respectiviement nommés Gérant et Responsable d’Investissement au sein de l’équipe d’investissement et d’asset management hôtelier d’EXTENDAM. Zoom sur ces nominations.

Cécile Leclerc est nommée Responsable d’Investissement. Elle débute sa carrière en 2010 en tant qu’avocate au sein de l’équipe Corporate et M&A du cabinet CMS Francis Lefebvre, expérience au cours de laquelle elle accompagne diverses opérations d’acquisition, notamment dans l’hôtellerie. Elle rejoint en 2015 la société JLL Hotels & Hospitality en qualité de consultant, afin d’accompagner les acteurs hôteliers dans les différentes étapes de la vie de leurs actifs (expertise, recherche d’opérateur, étude faisabilité).

Elle poursuit ensuite son parcours au sein de la société LVMH Hotel Management en qualité de Responsable du Développement avant de rejoindre EXTENDAM. Cécile Leclerc est diplômée de l’EDHEC Business School, du Barreau de Versailles et de l’ESSEC Business School (MBA in Hospitality Management – IMHI).

Mélanie Pauchard est nommée Responsable Communication et Marketing.

Elle débute sa carrière en 2010 en tant que Chargée de Marketing chez Mandarine Gestion. Au cours de ses 10 années au sein de la société, elle intervient sur le marketing opérationnel, l’évènementiel et la communication. Mélanie Pauchard est diplômée d’un Master Banque Finance.

Jaafar Guessous est nommé Gérant.

Il débute sa carrière en 2012 chez EY, au sein du département Transaction Advisory Services. Il a rejoint EXTENDAM en 2015 en tant que Responsable d’Investissement. En cinq ans, il a pu accompagner de nombreuses participations majeures dans le secteur de l’hôtellerie d’affaires. Il est diplômé d’HEC Paris.

Maxime Durand est nommé Responsable d’Investissement.

Chargé d’Affaires chez EXTENDAM depuis 2017, Maxime DURAND a su accompagner de nombreuses participations d’EXTENDAM tant sur des projets d’hôtellerie indépendante que sur des projets sous franchise au cours des ces trois dernières années. Il est intervenu à tous les cycles de vie des actifs, que ce soit sur des projets d’acquisition, de développement ou de cession. Maxime DURAND est diplômé de l’EM Lyon.

Créé en 2012, EXTENDAM est le leader français du capital investissement dédié à l’hôtellerie d’affaires en Europe. Avec 2 milliards d’euros de valeurs d’actifs et près de 40 collaborateurs, EXTENDAM est un acteur reconnu du private equity dans l’hôtellerie depuis de nombreuses années.

Aujourd’hui, EXTENDAM dispose d’un portefeuille de 204 hôtels en Europe et accompagne plus de 250 PME dans leur projet de développement et de croissance avec plus de 148 opérations d’investissement réalisées au cours des 10 dernières années.