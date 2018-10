Amundi PEF intervient au travers de ses fonds Amundi Mégatendances. Cette opération, qui intervient après une première opération réalisée en 2015 avec ACG Management, va permettre à Crosscall de consolider sa marque, de renforcer sa maitrise industrielle et de poursuivre sa croissance en France et à l’international. Après cette opération, Crosscall reste la seule marque conceptrice de smartphones sur le marché à capitaux 100% français.

Fondée en 2009 à Aix-en-Provence par Cyril Vidal et conceptrice du 1er mobile flottant en 2012, la société Crosscall a créé le segment de l’outdoor mobile technology. Tous les produits Crosscall (mobiles, smartphones et accessoires outdoor) sont spécialement conçus pour une utilisation intensive en extérieur, dans des situations parfois extrêmes : étanches, robustes et dotés d’une grande autonomie, ils résistent aux chocs, aux chutes, à l’eau de mer et chlorée, entre autres. La gamme Crosscall s’adresse avant tout aux sportifs et aux professionnels exposés à des environnements hostiles ou imprévisibles, mais séduit également de plus en plus le grand public.

La société Crosscall, qui enregistre toujours une croissance à 4 chiffres sur les 4 dernières années, s’est vu distinguée dans le très convoité classement Technology Fast 50 du cabinet Deloitte en 2015 et 2016 et a également fait son entrée en 2017 dans le top 5 des entreprises de croissance en France (5ème du Palmarès Champions de la croissance Les Echos / Statista 2017). Avec plus d’1,5 million d’unités vendues (dont 400 000 sur la seule année 2017), Crosscall commercialise ses produits auprès du grand public via les trois opérateurs historiques, la grande distribution mais aussi auprès des réseaux spécialisés et des professionnels.

Déjà présente dans une dizaine de pays (dont l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne), Crosscall entend poursuivre ses ambitions de développement international avec l’objectif de s’implanter sur de nouveaux continents. Employant à ce jour plus de 130 salariés, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 52 millions d’euros sur l’exercice clos au 31 mars 2018 et ambitionne d’atteindre 80 M€ sur le prochain exercice.

A travers cette opération, Amundi PEF affirme ses convictions en soutenant les entreprises qui répondent aux grandes évolutions sociétales, en l’occurrence l’outdoor, le lifestyle et la technologie.

Cyril Vidal, PDG et fondateur de Crosscall, déclare : « Notre croissance fulgurante sur le marché français puis international nous permet de voir toujours plus loin tout en nous assurant de consolider nos acquis dans les pays où notre implantation est récente. Nous sommes convaincus qu’Amundi PEF et A Plus Finance seront les partenaires idéals pour accélérer notre développement à l’international et conforter notre position de leader sur notre marché : l’outdoor mobile technology ».

Julien Jaud, Directeur Associé chez Amundi PEF, commente : « Crosscall est une société en hypercroissance et rentable portée par un fondateur visionnaire et une équipe de direction de grand talent. L’offre produits de Crosscall est unique et répond à des usages auxquels aucun téléphone classique ne répond. Sur un marché de l’outdoor en forte croissance, les perspectives de développement sont très importantes tant en France qu’à l’international. ».

Jean-Michel Sibué, Directeur Associé chez A Plus Finance : « Crosscall est d’ores et déjà une société de référence dans son marché, et un modèle à suivre pour les PME régionales qui aspirent à se développer à l’international. Nous sommes très heureux d’accompagner Crosscall et ses dirigeants, aux côtés d’Amundi, dans cette phase de fort développement. »

Intervenants

AMUNDI PEF : Julien Jaud et Frédéric Labia

A PLUS FINANCE : Olivier Gillot et Jean Michel Sibué

CROSSCALL : Cyril Vidal (PDG - Fondateur) et David Eberlé (DG), Eric Schettini (Président du Conseil de Surveillance)

Conseils