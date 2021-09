L’année 2020 restera à jamais marquée par le sceau de la pandémie du Covid-19. Cette crise inédite aura engendré et mis en lumière les inégalités dans le monde et au sein même des pays. La croissance des inégalités n’est pourtant pas conjoncturelle. Elle est clairement visible dans les différentes économies mondiales depuis les années 80 et palpable dans les tensions sociales et politiques qui ont émergé ces dernières années.

En ce sens, les inégalités constituent un nouvel enjeu pour les investisseurs car au même titre que le climat, elles représentent un risque financier sur les investissements. CPR Invest – Social Impact vise à apporter aux investisseurs une solution inédite pour prendre en compte les risques associés aux inégalités et contribuer à les réduire par leurs investissements.

Qui aurait pu imaginer que le contexte de lancement du fonds fin 2019 validerait si rapidement la nécessité d’une telle stratégie fléchant ses investissements vers les entreprises aux pratiques les plus vertueuses pour la société ? Parce que la relance post-Covid devra être juste, la solution de CPR Invest – Social Impact cherchera à y contribuer par ses investissements.

Les équipes de CPR AM sont fières de présenter le premier rapport d’impact du fonds qui témoigne de leur engagement de transparence envers les investisseurs. Il apporte un éclairage sur leur méthodologie d’impact ainsi que sur leur politique d’engagement avec les entreprises sur les enjeux de réduction des inégalités et plus largement de cohésion sociale.

Au sommaire :

Contexte : L’impact de la crise sanitaire sur les inégalités et les réponses des gouvernements

La philosophie de CPR AM : investir dans une croissance juste

Le profil social de notre solution d’investissement

Exemples d’entreprises contribuant à la réduction des inégalités

La politique d’engagement du Groupe autour de la cohésion sociale

Illustrations concrètes d’engagement

Amundi, un exemple de bonnes pratiques sociales

