Elle enregistre surtout une progression forte de son activité à l’international avec des flux moyen long-terme qui représentent 80% de la collecte nette globale, répartis de manière équilibrée entre l’Europe 54% - Italie, Espagne, Autriche, Allemagne, Benelux…- et, l’Asie 46% - Japon, Hong Kong, Corée, Taiwan... Les deux tiers de cette collecte ont été réalisés sur le segment retail [1] , soutenu notamment par la dynamique de commercialisation de sa sicav « CPR Invest [2] » qui compte 17 compartiments issus des expertises phares de la société. Les actifs sous gestion à l’international atteignent, fin décembre 2018, 6,4 milliards d’euros contre 3,8 milliards en 2017 et représentent désormais 13% de l’encours global de la société.

Valérie Baudson, Directeur Général de CPR AM, souligne « C’est grâce à l’engagement et la capacité d’innovation des équipes de CPR AM, au service de nos clients français et internationaux, que nous avons pu enregistrer un très bon rythme de croissance et accélérer considérablement notre activité à l’international. Sur trois ans, nos encours totaux progressent de plus de 30% et nos actifs sous gestion à l’international ont été multipliés par trois ».

Cette dynamique commerciale est imputable à la bonne résistance de l’activité sur l’ensemble de ses expertises de gestion.

La gestion actions thématiques a été un moteur de croissance important à l’international avec des flux de souscriptions nets qui s’élèvent à 2,3 milliards d’euros, quasiment triplés par rapport à 2017. Plusieurs thématiques phares ont participé à ce succès : Global Disruptive Opportunities dont l’encours (1,3 md€) résulte d’une collecte exceptionnelle de + 1 md€ sur la seule année 2018 ; Silver Age qui enregistre une collecte de + 528 m€ (encours de +2,4 mds€) ; Food For Generation (+ 63 m€). Fidèle à ses ambitions, la société a enrichi sa palette thématique à dimension ESG et mesures d’impact avec deux nouvelles solutions uniques, l’Education et le changement climatique sur lesquelles CPR AM fonde de grands espoirs. Enfin, en 2018, l’équipe s’est vu confier la gestion d’un fonds dédié au marché Japonais dans le domaine de la technologie médicale (MedTech) qui a bénéficié d’une commercialisation active (+ de 400 m€). Les actifs sous gestion des fonds thématiques, multipliés par 2 en 3 ans, représentent plus de 8 milliards d’euros à fin décembre 2018.

La société s’est également démarquée avec son expertise en gestion quantitative reconnue pour son approche unique d’allocation dynamique en facteurs qui enregistre une collecte nette de plus de 860 millions d’euros. Courant 2018, cette expertise a permis à l’équipe de remporter deux importants mandats de gestion en Asie. Désormais, la totalité des fonds ouverts de la gamme quantitative actions intègre l’approche ESG par les risques .

La gestion diversifiée, malgré un environnement de marché défavorable a tiré son épingle du jeu et enregistre une collecte nette positive (près de 440m€).

L’expertise taux moyen long terme enregistre une collecte flat et l’activité en solutions de trésorerie s’est inscrite en baisse notamment sur l’obligataire court terme. Fin 2018, la société a enrichi sa palette obligataire avec le lancement d’une nouvelle solution Smart Beta Crédit ESG.

L’investissement responsable est clairement l’un des axes prioritaires de développement de CPR AM et s’inscrit pleinement dans le plan d’actions à trois ans d’Amundi. En 2018, CPR AM a accéléré sa dynamique de lancements et transformations ESG sur l’ensemble de ses expertises de gestion. A fin décembre, l’investissement responsable représente 6,6 milliards d’euros.

Pour les mois à venir, la société reste sur sa ligne directrice. Tout en consolidant sa présence sur le marché français auprès de ses grands clients institutionnels, entreprises et conseillers en gestion de patrimoine , CPR AM compte poursuivre l’élan amorcé à l’international en renforçant son positionnement sur la distribution externe et en accentuant son développement sur le segment institutionnel.