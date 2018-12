CPR AM, forte de son expertise en actions thématiques globales, se voit confier par Amundi Japan la gestion en délégation du premier fonds thématique actions technologie médicale (MedTech). La gestion est assurée par Jean-Dominique Seta et Guillaume Uettwiller, gérants actions thématiques chez CPR AM reconnus pour leur maîtrise des secteurs liés à l’innovation dans la santé, notamment dans l’économie du vieillissement et des entreprises disruptives.

Cette nouvelle solution bénéficie, depuis près de six mois, d’une commercialisation active au sein des plus importants réseaux de distribution Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Kinki Osaka Bank et Minato Bank portant ses encours à plus de 400 millions de dollars.

Capitalisant sur la richesse et la diversité de l’univers d’investissement, cette thématique vise à bénéficier de la demande mondiale accrue pour les dispositifs médicaux innovants en investissant dans des domaines aussi diversifiés que l’orthopédie, la cardiologie ou les implants chirurgicaux.

« Portée par le vieillissement de la population, la hausse de l’espérance de vie et les dépenses croissantes des économies émergentes, l’industrie des technologies médicales devrait atteindre 500 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici à 2020 [1]. Cette prévision de croissance de plus de 15% sur deux ans reflète une demande qui ne cesse d’augmenter dans le secteur, poussée notamment par le développement de la médecine préventive et de l’autonomie des patients grâce aux nouvelles technologies » souligne l’équipe de gestion.

A mesure que les pressions budgétaires gouvernementales augmentent, le secteur s’appuie sur sa capacité d’innovation et le recours au « Big Data » ainsi qu’aux progrès de l’Intelligence Artificielle pour contenir les dépenses de santé tout en améliorant la qualité des soins et le confort des patients.

Dans un environnement technologique en constante mutation, les leaders du secteur ont montré un appétit récurrent pour les opérations financières, avec, en moyenne, entre 230 et 270 fusions et acquisitions par an. Les équipes d’Amundi Japan sont convaincues que l’essor rapide des nouvelles technologies de la santé permettra d’offrir à chaque individu le traitement médical le plus adapté à sa condition.

« Chaque jour les avancées en matière de techniques médicales font des pas de géant grâce à la révolution numérique. Nous sommes ravis de cette étroite coopération avec les équipes d’Amundi Japan qui nous permet aujourd’hui d’asseoir notre expertise en actions thématiques au sein de ce marché résolument tourné vers l’innovation » se félicite Gilles Cutaya, Directeur marketing et communication chez CPR AM.