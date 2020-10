Désormais, la lutte contre le changement climatique s’immisce dans le monde de la gestion d’actifs. Ainsi, CPR AM propose des solutions engagées dans la lutte contre le réchauffement de notre planète, notamment via son fonds Climate Action.

Accompagner les entreprises dans la transition énergétique

L’univers d’investissement de ce fonds est composé d’entreprises de l’indice MSCI World All Countries (MSCI ACWI) les mieux engagées dans un processus de transition énergétique et écologique, quel que soit leur secteur d’activité. Pour ce faire, l’équipe de gestion s’appuie notamment sur l’expertise de l’ONG CDP (anciennement Carbon Disclosure Projet), tout en intégrant des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans son processus d’investissement.

Un devoir de transparence

Dans un souci de transparence avec les investisseurs, CPR AM vient de publier le 1er rapport annuel d’impact du fonds qui offre sur l’année 2019 une photographie de la création de valeur de la méthodologie un an après le lancement du fonds. Les chiffres clés de ce rapport montre ainsi l’efficacité d’une philosophie de gestion orientée vers l’accompagnement des entreprises dans leurs progrès contre le réchauffement climatique.

Source : CPR AM

Que retenir du rapport annuel 2019

Les efforts réalisés par les entreprises détenues par le fonds Climate Action viennent confirmer le choix méthodologique de la construction de portefeuille par l’équipe de gestion. Parmi ces efforts, on peut relever les points suivants :

65 % des entreprises en portefeuille sont ainsi notés A par le CDP, contre 11 % seulement au sein de l’indice MSCI ACWI

Près de la moitié des entreprises en portefeuille a rejoint l’initiative SBT [1] fin 2019 contre 23 seulement un an plus tôt, soit une progression de 48 %

Le portefeuille présente aussi un meilleur profil ESG que l’indice MSCI ACWI : note moyenne de C contre D sur une échelle de A à G

En 2019, l’équipe de gestion a réduit de 20 % les émissions carbone du portefeuille qui affiche une empreinte carbone inférieure de 22 % à celle de l’indice MSCI ACWI

Avec une empreinte carbone de 33 tonnes équivalent CO2 par million d’euros investis, le portefeuille réduit de 27 % l’impact environnemental induit par les entreprises dans lesquelles il est investi. En outre, ce dernier améliore de 39 % son exposition aux technologies vertes et réduit de 69 % les réserves carbone.

Une méthodologie confirmée par les résultats

En clair, des chiffres qui tendent à prouver qu’en proposant des solutions engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique, CPR AM se positionne aujourd’hui comme un partenaire climat clé pour tous les investisseurs soucieux de préserver l’avenir de notre planète.