Ce nouveau fonds permet aux CGP d’investir dans les thématiques dotées du potentiel de croissance le plus prometteur sur le long terme et du positionnement le mieux adapté aux conditions de marché, à travers une sélection des fonds thématiques disponibles parmi les mieux notés par Quantalys Harvest Group.

Il est géré par Julien Levy-Kern, gérant de portefeuille au sein de l’équipe de gestion flexible et d’allocation d’actifs chez CPR AM.

En Europe, le nombre de fonds thématiques et leurs encours ont plus que triplé au cours des trois dernières années [1]. Avec plus de 600 fonds thématiques à disposition1, et une forte hétérogénéité de performance et de volatilité au sein de chaque catégorie thématique, la sélection des meilleurs supports de placement présente pour les CGP un premier enjeu. Celui-ci est d’autant plus complexe que beaucoup de ces supports ne sont pas référencés dans les contrats d’assurance-vie. D’ailleurs, la moitié d’entre eux environ1 affiche un track-record inférieur à trois ans, ce qui les rend plus difficiles encore à référencer ou à analyser.

Si la gestion thématique s’élargit par le nombre de fonds, elle se distingue aussi par la diversité croissante des thèmes abordés. Les CGP souhaitent faire participer leurs clients aux thématiques qui émergent, telles que le metaverse ou la biodiversité, et qui peuvent cependant être complexes à appréhender. Par ailleurs, cette pluralité de thématiques se traduit par une grande disparité dans leurs profils de performance, en fonction des cycles de marché. L’identification des nouvelles thématiques autant que l’allocation des thématiques entre elles constituent pour les CGP des enjeux majeurs dans le conseil et l’accompagnement de leurs clients.

CPR Quantalys Sélection Thématique fournit une unique solution rassemblant deux expertises pour répondre aux trois besoins des CGP en matière de sélection, d’identification et d’allocation thématiques. Sa gestion repose sur une répartition des rôles entre Quantalys Harvest Group, spécialiste du suivi et de l’analyse de fonds thématiques, et CPR AM, gérant thématique et allocataire d’actifs reconnu.

Son univers d’investissement est composé de plus de 600 fonds de gestion active et d’ETF répartis en 15 thématiques d’investissement selon Quantalys Harvest Group (par exemple : Vieillissement de la population, Robotique, Energies renouvelables, etc.).

A partir de ces 15 thématiques, Quantalys Harvest Group calcule des moyennes de performance sur chaque thématique et attribue à chacun des fonds un score thématique (indicateur issu d’un classement mensuel quantitatif [2]) permettant de les comparer entre eux et de sélectionner les meilleurs scores par thématique. Mobilisant ses capacités de recherche, Quantalys Harvest Group a développé ces nouveaux outils de sélection thématique spécialement pour la conception de CPR Quantalys Sélection Thématique et les intègrera par ailleurs à sa propre gamme de services et solutions.

A partir de cet univers éligible, CPR AM procède à l’allocation de fonds en combinant des vues stratégiques, qui reflètent les thématiques les mieux positionnées à horizon 3-5 ans selon l’analyse de CPR AM, et des ajustements tactiques pour adapter le portefeuille à l’environnement de marché.

Le processus d’allocation thématique résulte des travaux menés sur plusieurs années par les équipes de Recherche et de Stratégie de CPR AM. Ces travaux ont fait l’objet d’un Livre Blanc publié en janvier 2022 et ont vocation à renforcer l’expertise en allocation thématique de CPR AM.

Olivier Mariée, Directeur général de CPR AM, déclare : « Nous avons conçu ce fonds pour offrir à nos partenaires CGP une solution clés en main, simple, transparente et facile à expliquer à leurs clients. Chez CPR AM, nous pouvons capitaliser sur notre expertise historique d’allocataire d’actifs, que nous mettons en œuvre depuis 25 ans dans la gestion des fonds Croissance, ainsi que sur notre gamme de fonds thématiques, forte de 12 thèmes d’investissement et de près de 20 milliards d’euros sous gestion [3], que nous enrichissons depuis plus de 10 ans. L’allocation thématique est pour nous une conviction, en ce qu’elle permet à la gestion thématique, jusqu’alors utilisée comme brique de diversification, de trouver sa place en cœur de portefeuille. »

Jean-Paul Raymond,co-fondateur de Quantalys Harvest Group et Directeur de la Recherche, déclare : « Le fonds lancé et géré par CPR AM est unique car il s’appuie sur la recherche développée par Quantalys sur les thématiques depuis plus de 3 ans. L’industrie de la gestion lance un nouveau fonds ou ETF thématique par jour ! La sélection de fonds sur chaque thématique est donc un réel défi. Cela exige un monitoring élevé et adapté que seul Quantalys est capable de délivrer aujourd’hui grâce à ses bases de données propriétaires, ses algorithmes, ses solutions digitales, ses notations et son approche objective et indépendante. »