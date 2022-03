La société de gestion poursuit son développement hors de France, ses encours sous gestion à l’international ayant plus que triplé en trois ans pour atteindre, fin décembre 2021, près de 20 milliards d’euros. Ils représentent plus de 30 % des encours totaux de la société.

CPR AM poursuit sa dynamique de croissance, portée par ses principaux axes stratégiques : l’investissement responsable et à impact, la gestion et l’allocation thématiques, le développement international et les réseaux de distribution.

L’investissement responsable et à impact : une ambition primordiale

En parfaite cohérence avec le Projet Sociétal du Groupe Crédit Agricole, la prise en compte des enjeux extra-financiers fait partie intégrante de la culture d’investissement de CPR AM et s’est traduite par une transformation en profondeur des encours. 73 % des encours totaux et 92 % des encours sur fonds ouverts sont classifiés selon les articles 8 ou 9 du règlement européen dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR).

La gamme d’impact investing de CPR AM atteint 4,7 milliards d’euros sous gestion, soit un quasi doublement par rapport à fin 2020, et compte parmi les principaux moteurs de collecte pour la société de gestion en rassemblant 1,8 milliard d’euros sur l’année. Elle compte quatre stratégies d’investissement – pour chacune desquelles est publié un rapport annuel d’impact - autour de la lutte contre le réchauffement climatique (gamme Climat), l’accès à l’éducation, le défi alimentaire mondial et la réduction des inégalités.

Parmi ces stratégies, la gamme Climat a collecté plus d’un milliard d’euros en 2021 et triplé ses encours en un an jusqu’à totaliser près de 2,5 milliards d’euros sous gestion. Elargie en avril 2021 avec deux fonds ouverts respectivement investis sur le crédit et les actions européennes, elle s’étend désormais sur les principales classes d’actifs.

CPR AM entend se positionner en acteur de référence en matière d’impact investing. La société mobilisera l’ensemble de ses expertises et consacrera un effort accru de recherche à l’amélioration continue des indicateurs et l’extension de sa gamme de produits. L’objectif est d’atteindre 7 milliards d’euros d’encours en fonds à impact d’ici 2025.

La gestion et l’allocation thématiques : une expertise phare, vectrice de croissance

CPR AM continue de capitaliser sur le succès de ses fonds thématiques et cultive son ambition de rester un acteur majeur de ce segment. La classe d’actifs réalise, avec 3,81 milliards d’euros collectés, une très belle année. Ses encours atteignent un peu plus de 21 milliards d’euros et ont été multipliés par plus de 2,5 en 3 ans.

Avec l’investissement responsable, l’innovation est l’autre pilier de la philosophie thématique de CPR AM. Avec le lancement de CPR Invest – Hydrogen en novembre 2021, la société de gestion s’est distinguée en consacrant l’un des premiers fonds thématiques en gestion active du marché à la filière de l’hydrogène, reconnue comme incontournable pour atteindre la neutralité carbone.

L’année 2022 continuera d’être riche d’innovations pour la gestion thématique de CPR AM, dont l’actualité sera notamment marquée par la mise en place d’un nouveau service d’allocation thématique que CPR AM proposera à ses clients tant distributeurs qu’institutionnels, et dont les principes ont été exposés par les équipes de Recherche et de Stratégie au sein d’un Livre Blanc publié en février 2022.

Le lancement d’un nouveau fonds thématique et à impact d’actions internationales, consacré à l’économie des océans, est par ailleurs prévu pour la fin du premier semestre 2022.

Le Comptoir, la marque dédiée aux CGP : un axe de développement prioritaire

En dix ans, toutes expertises confondues, Le Comptoir a quintuplé ses encours, dépassant en 2021 les 2 milliards d’euros. L’activité totalise sur l’année une collecte de 170 millions d’euros.

Outre l’offre immobilière et l’expertise historique de CPR AM en allocation d’actifs, la gestion thématique et à impact, parce qu’elle donne du sens à l’investissement, s’affirme comme un vecteur pertinent pour renforcer le positionnement de la société de gestion auprès de ses partenaires.

Aux conseillers en gestion de patrimoine qui voient leur métier se complexifier de jour en jour, CPR AM est par ailleurs soucieuse de fournir de l’accompagnement et des services.

Ainsi figure dans les objectifs de la société de gestion pour 2022 celui de renforcer la pédagogie, notamment sur l’investissement responsable, pour les aider dans le conseil patrimonial.

Par ailleurs, le Comptoir continue de développer la solution digitale « Smart Allocation », lancée au salon Patrimonia en septembre 2019. Gratuitement accessible dans l’interface O2S de l’éditeur Harvest, elle propose aux CGP des allocations adaptées aux profils de risque de leurs clients, sur la base des 100 unités de compte les plus référencées dans les 13 principaux contrats d’assurance-vie.

« Positionnée sur les segments porteurs du marché, CPR AM conclut l’année 2021 sur une note très positive. Dans le contexte géopolitique perturbé de 2022, l’accompagnement de nos clients restera notre priorité et la prudence dictera nos politiques d’investissement. En parallèle, nous poursuivrons nos développements stratégiques dans l’investissement responsable et thématique, la diversification géographique et l’innovation pour approfondir nos liens de proximité avec nos clients et répondre à leurs besoins évolutifs », commente Olivier Mariée, Directeur Général de CPR AM.