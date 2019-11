Cette deuxième levée de fonds permettra de promouvoir « l’œuf éthique » et de développer encore leur activité.

Poulehouse propose aux consommateurs le premier œuf qui ne tue pas la poule. Le but étant de créer une filière éthique de production respectueuse du bien-être animal tout en réduisant l’impact environnemental. La société s’appuie sur deux partenariats d’envergure. Le premier conclu avec One-Cocorette permet un développement commercial plus rapide et un recrutement plus facile de producteurs pouvant répondre aux critères de Poulehouse. Le second partenariat a été mis en place avec Carrefour afin d’assurer le déploiement national de l’offre plein air, aux côtés des œufs bio Poulehouse veut également élargir sa gamme en partant à la conquête de marchés parallèles (restauration, produits transformés) en s’appuyant sur des ovoproduits éthiques.

Faisant suite à une première levée de fonds d’1 million d’euros, notamment auprès de Jaina Capital, Orefi et de Business Angels, ce nouveau tour de table symbolise les ambitions de la société de s’imposer comme le pionnier et la référence de « l’œuf éthique ».

Séduit par la qualité des dirigeants et par les valeurs que véhicule la société c’est tout naturellement que le tour de table s’est construit autour de la société d’investissement à impact Quadia et du fonds territorial Normandie Participations suivis dans cette aventure par le fonds d’innovation de la Caisse d’Epargne Normandie.

« Chez Poulehouse, nous sommes absolument ravis et très reconnaissants de la confiance que nous témoignent Normandie Participation, La Caisse d’Épargne Normandie et Quadia. Cette nouvelle levée de fonds, va permettre une accélération de la croissance de notre société et l’expansion du nombre de sites de production, toujours dans une démarche responsable et éthique » commente Fabien Sauleman.

John Guinet de Normandie Participations considère que : « cette opération est en totale cohérence avec la politique d’investissement de Normandie Participations, c’est-à-dire d’accompagner des entrepreneurs soucieux de créer de l’activité pérenne sur le territoire Normand tout en véhiculant des valeurs sociétales fortes. »

Quant à Marion Schuppe, Directrice d’Investissement chez Quadia : « L’éthique du projet de Poulehouse, qui constitue son ADN et sa raison d’être, est unique dans le secteur des œufs et ovo produits et devrait être un exemple pour l’ensemble des acteurs de nos systèmes agroalimentaires. Nous croyons en effet que des systèmes de production respectueux des Humains, des animaux et de la nature seront les seuls capables de répondre à la demande des consommateurs d’aujourd’hui et demain et au besoin urgent de transformer notre économie vers une économie régénératrice. »

« La Caisse d’Epargne Normandie a accompagné Poulehouse dès sa création en finançant la 1ère ferme de poules. En entrant aujourd’hui au capital de cette entreprise, grâce à notre fonds Caisse d’Epargne Normandie Innovation, nous allons encore plus loin dans cette relation de confiance. Nous sommes ainsi pleinement dans notre rôle de banque régionale au service du développement économique de son territoire et de ses acteurs. Fabien Sauleman démontre que rentabilité, bien-être animal et transformation des modes d’élevage sont une réalité. Nous sommes très fiers d’être à ses côtés pour cette nouvelle étape » commente Philippe Viland, membre du directoire de la Caisse d’Epargne Normandie.