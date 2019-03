La société COWORKEES réalise une levée de fonds pour un montant d’un million d’euros accueillant ainsi de nouveaux partenaires notamment Crédit Agricole Alpes Développement, Intérim et Recrutement et Baya Consulting.

Start-up crée en 2016 à Annecy (74) par deux associés, Julie Huguet et Richard Plottin, Coworkees SAS est une société regroupant et proposant les services des indépendants des secteurs de la communication, du marketing, de l’informatique, des Ressources humaines et de l’événementiel aux entreprises et agences via le site www.coworkees.com. Soutenue par la BPI, le réseau Initiative France et la French Tech elle confirme son statut de Jeune Entreprise Innovante et s’assure un début d’activité des plus prometteurs.

Les fonds levés permettront à la société COWORKEES d’accélérer son activité en France sur le marché grand public ainsi qu’en Suisse avec une nouvelle filiale à Genève.

Bird & Bird a conseillé COWORKEES dans le cadre de cette levée.