En tant qu’investisseur responsable et de long terme, CNP Assurances se mobilise pour limiter le réchauffement climatique et respecter les objectifs de l’Accord de Paris. CNP Assurances signe aujourd’hui avec 456 investisseurs représentant plus de 41 000 milliards de dollars d’actifs la « Déclaration des investisseurs mondiaux aux gouvernements sur la crise climatique ». Cette déclaration vise à alerter les gouvernements, en amont du sommet du G7 prévu du 11 au 13 juin, sur l’urgence d’agir de manière déterminée et coordonnée pour limiter le réchauffement climatique.

« Cette déclaration de 456 investisseurs mondiaux est en ligne avec nos engagements climatiques, et particulièrement notre adhésion en 2019 à la Net-Zero Asset Owner Alliance dont l’un des leviers d’action est de demander des politiques publiques en faveur d’une économie décarbonée. » explique Stéphane Dedeyane, Directeur général de CNP Assurances.

A l’initiative de sept partenaires fondateurs du Programme pour les investisseurs (Asia Investor Group on Climate Change, CDP, Ceres, Investor Group on Climate Change, The Institutional Investors Group on Climate Change, Principles for Responsible Investment et UNEP Finance Initiative), la déclaration appelle les chefs d’Etat et de gouvernement à agir dès maintenant pour :

Renforcer leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 d’ici la COP26 qui se réunira à Glasgow en novembre 2021

S’engager à atteindre un objectif national de zéro émission nette au milieu du siècle et tracer une voie avec des objectifs intermédiaires ambitieux, y compris des feuilles de route claires de décarbonation pour chaque secteur à forte intensité de carbone

Mettre en œuvre des politiques nationales pour atteindre ces objectifs, encourager les investissements privés dans des solutions zéro émission, arrêter les subventions aux énergies fossiles, éliminer progressivement la production d’électricité à partir de charbon et élaborer des plans de transition juste pour les travailleurs et les territoires concernés

Veiller à ce que les plans de relance économique post COVID-19 soutiennent la transition vers zéro émission nette et renforcent la résilience de nos économies

S’engager à mettre en œuvre des exigences obligatoires de divulgation des risques climatiques alignées sur les recommandations du groupe de travail de la TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure).

Nous encourageons les autres investisseurs à s’associer à cette déclaration qui reste ouverte à d’autres signatures jusqu’à la COP26.

Investisseur responsable, CNP Assurances se mobilise pour limiter le réchauffement climatique et s’est fixée, en février 2021, de nouveaux objectifs climatiques ambitieux à horizon 2025 alignés avec les connaissances scientifiques actuelles, afin d’atteindre la neutralité carbone de son portefeuille d’investissements d’ici 2050 :