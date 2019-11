Lancée en septembre 2019 lors du Sommet Action Climat des Nations Unies, l’Alliance Net-Zero Asset Owner rassemble les assureurs et fonds de pension qui s’engagent sur la neutralité carbone de leur portefeuille d’investissements d’ici 2050. En ayant pour objectif la transition de leur portefeuille vers zéro émission nette de gaz à effet de serre à cet horizon, les membres de l’Alliance souhaitent contribuer à limiter à 1,5°C le réchauffement de la température conformément à l’Accord de Paris.

Les membres actuels de l’Alliance sont Alecta, Allianz, AMF Pension, AXA, Aviva, Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), CalPERS, CNP Assurances, Folksam Group, FRR, Nordea Life and Pension, PensionDanmark, Storebrand, SwissRe et Zurich. L’Alliance souhaite continuer à fédérer d’autres investisseurs institutionnels pour atteindre rapidement une taille critique, et jouer ainsi un rôle clé dans la décarbonation de l’économie mondiale et l’investissement dans la résilience au changement climatique.

Dans le cadre de cet engagement à long-terme, CNP Assurances et les autres membres de l’Alliance tiendront compte de l’avancée des connaissances scientifiques disponibles, notamment des conclusions du GIEC, et rendront compte régulièrement des progrès accomplis en fixant des objectifs intermédiaires tous les cinq ans jusqu’en 2050.

L’adhésion à l’Alliance implique la mise en œuvre de trois leviers d’action : mesurer régulièrement l’alignement du portefeuille d’investissement avec l’Accord de Paris et publier les progrès accomplis, mener un dialogue actionnarial avec les entreprises pour s’assurer qu’elles s’orientent également vers la neutralité carbone, demander des politiques publiques en faveur d’une transition vers une économie décarbonée.

L’engagement des membres de l’Alliance vers une neutralité carbone de leur portefeuille est en effet construit sur l’hypothèse selon laquelle les gouvernements respecteront leurs propres engagements pour garantir les objectifs de l’Accord de Paris.

« Nous sommes heureux de contribuer, au côté des autres membres de l’Alliance et sous l’égide des Nations Unies, à cette initiative remarquable visant à limiter le réchauffement climatique et à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Nous souhaitons travailler avec l’ensemble des investisseurs institutionnels français pour créer une véritable dynamique et atteindre la neutralité carbone de nos portefeuilles d’ici 2050 », a déclaré Antoine Lissowski, directeur général de CNP Assurances.