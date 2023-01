Acteur de la transition écologique et sociétale, CNP Assurances annonce le succès de l’émission de sa première obligation durable, réalisée le 11 janvier 2023, pour un montant de 500 M€. Le coupon annuel fixe s’établit à 5,25% jusqu’au 18 juillet 2033, puis sera variable au-delà de cette date et jusqu’à sa maturité.

L’obligation a été placée auprès de 88 investisseurs, dont 66% de sociétés de gestion, 25% d’assureurs et de fonds de pension, 5% de banques centrales et institutions officielles et 4% autres. Elle a été souscrite par des investisseurs en Allemagne/Autriche et Suisse (22%), en Europe du sud (21%), au Benelux (18%), au Royaume-Uni/Irlande (17%), en France (15%), en Europe du Nord (3%) et dans d’autres pays (4%). L’émission a été sursouscrite plus de 1,9 fois avec un carnet d’ordres total de 974 millions d’euros témoignant de la confiance des investisseurs dans la solidité financière de CNP Assurances.

Cette obligation subordonnée durable de maturité 18 juillet 2053 bénéficie d’options de remboursement anticipé à partir du 18 janvier 2033. Cette émission constitue du capital réglementaire Tier 2 conformément à la réglementation Solvabilité 2.

La notation attribuée à cette émission par les agences Standard & Poor’s et Fitch Ratings sont A- et BBB+ respectivement.

Les fonds levés dans le cadre de cette opération seront exclusivement utilisés pour financer ou refinancer, en totalité ou partiellement, des actifs durables (verts et/ou sociaux) éligibles, nouveaux et/ou existants, tels que définis dans le « Sustainable Bond Framework [1] » disponible sur le site de CNP Assurances.

Le « Sustainable Bond Framework » ainsi que la « Second Party Opinion [2] » sont disponibles sur le site https://www.cnp.fr/le-groupe-cnp-as...