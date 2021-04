« CNP Relance et Climat » permet aux investisseurs individuels d’avoir accès, au travers d’un fonds de private equity dédié à la transition énergétique labélisé « Relance », à des placements dans des actifs non cotés en investissant dans l’économie réelle pour répondre à l’urgence climatique.

À travers ce partenariat, CNP Assurances entend proposer aux clients particuliers de ses partenaires une unité de compte offrant une alternative intéressante aux placements cotés avec l’accès à un fonds de private equity réservé jusqu’à présent aux investisseurs institutionnels. En investissant avec conviction, ce fonds permet de participer au financement de l’économie réelle en accompagnant la croissance de sociétés sélectionnées avec rigueur par Tikehau Capital pour leur potentiel de croissance et leur contribution active à la lutte contre le changement climatique.

Tikehau Capital a lancé dès 2018 le premier fonds de private equity dédié à la transition énergétique, dans lequel il a lui-même réalisé un investissement de 100 millions d’euros au travers de son bilan, et dont CNP Assurances est un des investisseurs de référence. Il s’agit d’une plateforme unique au monde ayant vocation à accélérer la croissance des PME et des ETI européennes qui apportent une réponse à l’urgence climatique dès aujourd’hui et qui contribuent à la transition vers une économie bas carbone.

Ce fonds de Tikehau Capital, souscrit à hauteur d’un milliard d’euros par des investisseurs institutionnels dont en particulier CNP Assurances, a été labellisé « Relance » fin 2020, une initiative du Gouvernement français dans le cadre du plan de relance de l’économie française dans le contexte de crise sanitaire.

L’épargne française, représente aujourd’hui un volume de 3 300 milliards [1] d’euros. La crise de la Covid-19 a été le révélateur du déficit en fonds propres des PME et ETI et de la criante nécessité d’accélérer dans le domaine de la transition vers une économie moins carbonée. Il est ainsi primordial d’orienter efficacement cette épargne vers le financement de l’économie réelle et des entreprises qui participent à construire la croissance de demain et un modèle de production moins dépendant des énergies fossiles.

« Nous sommes heureux de proposer en exclusivité à nos partenaires ce nouvel outil de diversification de l’épargne de leurs clients. Cette unité de compte de private equity permet, dans le cadre de l’assurance vie, de donner du sens à son épargne en participant au financement de la transition énergétique, qui représentera la plus grosse opportunité d’investissement des dix prochaines années. Cette unité de compte que nous avons baptisée CNP Relance et Climat participe, par ailleurs, à l’engagement de CNP Assurances en faveur de la transition énergétique et pour la limitation du réchauffement climatique selon les termes de l’Accord de Paris » déclarent Cécile Blondeau-Dallet et François Guilgot, co-directeurs de la business unit ingénierie et clientèles patrimoniales de CNP Assurances.

« L’épargne mondiale représente 80 000 milliards de dollars. Selon l’Agence Internationale de l’Energie, 10% de celle-ci permettrait de répondre aux besoins d’investissement des dix prochaines années pour la transition énergétique et ainsi respecter les Accords de Paris et les préconisations du GIEC, [2] visant à limiter le réchauffement climatique sous deux degrés. Nous pensons qu’il s’agit d’un objectif atteignable, et ce fonds s’inscrit dans cette ambition. À travers cette initiative avec CNP Assurances, nous souhaitons proposer aux investisseurs individuels de contribuer à la restauration de la capacité d’investissement des entreprises en sortie de crise répondant ainsi à leur demande croissante de donner du sens à leur épargne tout en leur procurant une revalorisation de leurs investissements », déclarent Emmanuel Laillier, responsable du Private Equity pour Tikehau Capital aux côtés de Mathieu Badjeck et Pierre Abadie, co-gérants du fonds de transition énergétique de Tikehau Capital.