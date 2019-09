Acteur de la transition vers une économie décarbonée, CNP Assurances recherche l’alignement de ses intérêts avec ceux de la société. Sa politique d’investissement vise à contribuer à une croissance économique durable notamment au travers de ses engagements en faveur de la transition énergétique et écologique (TEE).

CNP Assurances s’est ainsi fixée des objectifs chiffrés ambitieux pour contribuer à limiter le réchauffement climatique à 2°C d’ici à la fin du siècle. Le Groupe a d’ores et déjà atteint, voire dépassé, 3 de ses 4 principaux objectifs :

Signataire du Montreal Carbon Pledge, CNP Assurances a rendu publique l’empreinte carbone de son portefeuille actions cotées détenues en direct en décembre 2015 et s’est engagée à la réduire de 47 % entre 2014 et 2021 pour atteindre 0,25 teqCO2/K€ investi à horizon 2021 : cet objectif a été atteint dès le mois de juin 2019 avec un an et demi d’avance.

CNP Assurances a décidé d’intensifier son action en se fixant de nouvelles ambitions en décembre 2017 : elle s’engage à consacrer 5 Md€ sur la période 2018-2021 à de nouveaux investissements en faveur de la transition énergétique, incluant notamment infrastructures vertes, forêts [1] , green bonds et immeubles à haute performance énergétique. À fin août 2019, cet objectif a été dépassé avec un an et demi d’avance : les nouveaux investissements verts s’élèvent à 5,2 Md€ depuis 2018, soit un encours cumulé d’investissements verts de 12,5 Md€ à fin août 2019.

les nouveaux investissements verts s’élèvent à 5,2 Md€ depuis 2018, soit un encours cumulé d’investissements verts de 12,5 Md€ à fin août 2019. CNP Assurances fait partie des premiers assureurs à avoir mis en place dès 2015 une politique charbon. L’entreprise exclut ainsi tout nouvel investissement dans des sociétés extractrices de charbon et productrices d’énergie à base de charbon dont plus de 10 % du chiffre d’affaires est lié au charbon thermique. Sur les actifs existants, la détention d’actifs financiers dans ce secteur est limitée au seuil de 25 % du chiffre d’affaires. Elle a, de plus, choisi de ne plus investir dans les entreprises les plus impliquées dans le développement de nouvelles centrales à charbon. A fin 2018, le taux d’atteinte de l’objectif de respect de la politique charbon est de 100 %.

CNP Assurances s’est engagée à réduire de 40 % entre 2006 et 2021 l’empreinte carbone de son portefeuille immobilier détenu en direct (en teqCO2/m²) : à fin 2018, le taux d’avancement de cet objectif était de 85 %.

Une approche innovante dans la délégation de gestion

En collaboration avec ses deux principaux gestionnaires d’actifs, LBPAM et Ostrum AM, CNP Assurances a fait évoluer la gestion de ses portefeuilles actions afin de favoriser les entreprises agissant en faveur de la transition énergétique et écologique. A fin 2018, le bilan est positif : les portefeuilles actions de CNP Assurances obtiennent des performances supérieures aux indices de références usuels, tout en maintenant une exposition à l’ensemble de l’économie et en réduisant le poids des secteurs les plus carbonés.

En complément, CNP Assurances a investi dans des fonds actions qui ont pour objectif une gestion alignée avec une trajectoire 2°C :

100 M€ dans le fonds CNP LBPAM ISR Actions Euro géré par LBPAM et dédié à CNP Assurances. Ce fonds a obtenu le label ISR en novembre 2018.

100 M€ dans le fonds CNP 2°C Sustain Euro géré par Mirova et dédié à CNP Assurances.

Au-delà de sa contribution à la transition écologique et énergétique, CNP Assurances contribue au financement de tous les secteurs de l’économie réelle et sa démarche d’investisseur responsable s’applique à l’ensemble de ses investissements : le Groupe affiche d’ores et déjà 279 Md€ d’actifs gérés en intégrant les critères environnementaux, sociaux et gouvernance (ESG).

Enfin, conformément aux attentes d’une majorité d’épargnants (d’après une étude Deloitte d’avril 2019, 57 % d’entre eux souhaitent que des supports ISR - Investissement Socialement Responsable - soient inclus dans les produits qu’on leur propose), CNP Assurances propose des unités de compte ISR dans tous ses grands contrats d’assurance vie. A fin 2018, les supports ISR de ses contrats représentaient 1,1 Md€ d’encours, en augmentation de plus de 31 % par rapport à fin 2017.

Dans le cadre de l’article 72 de la loi PACTE, qui prévoit la mise à disposition dans les contrats d’assurance vie d’unités de compte satisfaisant à des critères d’investissement responsable ou de financement de la transition énergétique et écologique, CNP Assurances s’engage avec ses réseaux de distribution à rendre aisément accessible aux épargnants, dans le cadre des produits d’épargne grand public, l’investissement dans des produits verts et responsables.

« Preuve de son engagement en tant qu’investisseur responsable, CNP Assurances s’est fixé des objectifs ambitieux et mesurables en matière de lutte contre le réchauffement climatique. A l’occasion de la semaine de la finance responsable à laquelle nous participons tous les ans, nous sommes fiers d’annoncer que nous avons d’ores et déjà atteint 3 de nos 4 principaux objectifs et nous sommes confiants dans l’atteinte du 4e » se félicite Vincent Damas, directeur RSE de CNP Assurances.