Le prix d’acquisition s’élève à 97,5 M€ et sera financé par CNP Assurances sur ses ressources propres.

Numéro deux de l’assurance à Chypre, CNP Cyprus Insurance Holdings propose une gamme complète de produits et services d’assurance vie et non-vie distribués par un réseau d’agents indépendants, le plus grand du pays. En 2018, CNP Cyprus Insurance Holdings a contribué à hauteur de 157 M€ au chiffre d’affaires de CNP Assurances (en hausse de 8,4 % par rapport à l’année précédente) et de 7,3 M€ au résultat du Groupe.

L’acquisition de la participation de Bank of Cyprus permet à CNP Assurances de prendre le contrôle total de cette filiale et de consolider ainsi sa position à Chypre, marché présentant des taux de croissance attractifs et sur lequel CNP Cyprus Insurance Holdings est un acteur de premier plan avec des parts de marché de 21 % en vie et 13 % en non-vie respectivement.

La réalisation de cette acquisition sera soumise à l’obtention de l’autorisation des autorités réglementaires compétentes. La finalisation de l’opération devrait intervenir au cours du deuxième semestre 2019.

« Cette prise de contrôle à 100 % de CNP Cyprus Insurance Holdings témoigne de notre confiance dans l’avenir de cette filiale qui offre une gamme complète de produits et services d’assurance vie et non vie dans un pays qui a renoué avec la croissance depuis la crise de 2013. Cette opération traduit également notre confiance dans son management qui, depuis notre arrivée en 2008, s’est impliqué avec succès dans le redressement et le développement de la filiale » déclare Antoine Lissowski, directeur général de CNP Assurances.