Le conseil d’administration tient à exprimer ses plus vifs remerciements à Stéphane Dedeyan pour sa contribution exceptionnelle à la transformation de CNP Assurances. Engagé aux côtés de notre actionnaire La Banque Postale dans la construction d’un leader de la bancassurance au sein du grand pôle financier public, Stéphane Dedeyan a orchestré la construction d’un assureur complet par la finalisation du rapprochement avec La Banque Postale et l’intégration des activités assurance de La Banque Postale au sein de CNP Assurances. Le conseil d’administration salue son action déterminante en faveur du développement multi-partenarial et international de CNP Assurances.

Le conseil d’administration est heureux de confier la direction générale de CNP Assurances à Marie-Aude Thépaut précédemment directrice de la BU (Business Unit) Europe hors France du Groupe pour déployer le projet stratégique de développement ambitieux sur l’ensemble de nos marchés en France et à l’international.

Sa vision stratégique et managériale innovante sera un atout indéniable pour porter haut et fort le modèle multi partenarial, international et responsable de notre groupe au service de nos partenaires et de nos clients sur l’ensemble de nos géographies.

Cette décision du conseil d’administration de CNP Assurances a été notifiée à l’ACPR comme le prévoit l’article L612-23-1 du Code monétaire et financier pour les dirigeants effectifs des organismes d’assurance.

Véronique Weille, Présidente du conseil d’administration de CNP Assurances commente : « Marie-Aude Thépaut a manifesté tout au long de sa carrière chez CNP Assurances des compétences exceptionnelles, tant sur le plan technique que managérial, et mis à profit sa fine connaissance du secteur de l’assurance, aussi bien en France qu’à l’international. Elle est l’exemple même de la vitalité de notre entreprise. Avec l’ensemble des collaborateurs, elle aura à cœur de conduire le développement de l’entreprise au service de nos parties prenantes, dans un monde en profonde mutation.

Je tiens à remercier personnellement Stéphane Dedeyan pour son action en faveur du développement et de la transformation de CNP Assurances. Il a particulièrement marqué les esprits par sa capacité à libérer les énergies et à mobiliser l’ensemble des collaborateurs au service du collectif. Je suis ravie de poursuivre avec lui notre collaboration au sein du groupe de bancassurance que nous formons avec La Banque Postale. »

Biographie de Marie-Aude Thépaut

Actuaire certifiée, Marie-Aude Thépaut (40 ans) est titulaire d’un Master en mathématiques, spécialisation actuarielle, de l’Euro-Institut d’actuariat (Université de Bretagne Occidentale – 2006).

Entrée chez CNP Assurances en 2006 en qualité d’actuaire, elle devient, en 2011, responsable d’un service d’actuariat au sein de la direction technique. Elle prend en 2014 la responsabilité du département risques d’assurance, au sein de la direction des risques, avant de devenir directrice du département supervision et coordination des filiales en 2020.

En 2021, elle est nommée directrice du pilotage de la performance à la direction financière avant de prendre la tête de la nouvelle BU Europe hors France, le 1er juin 2022, et de devenir membre du Comité exécutif. Elle a ainsi contribué au développement international de CNP Assurances en fédérant et animant les filiales et succursales européennes (4 filiales et 2 succursales), négociant les partenariats stratégiques et développant le modèle ouvert en Europe.