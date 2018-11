Le Groupe s’interdit désormais d’investir dans des entreprises dont plus de 10 % du chiffre d’affaires (contre 15 % auparavant) est lié au charbon thermique. Pour aller plus loin, il s’engage également à ne plus investir dans les entreprises les plus impliquées dans le développement de nouvelles centrales à charbon.

CNP Assurances entend en parallèle continuer à accompagner les efforts des entreprises qui prouveraient leur volonté d’arrêter le charbon thermique en réorientant leurs investissements vers d’autres énergies.

CNP Assurances confirme, d’autre part, son objectif de réduction de l’empreinte carbone de son portefeuille actions de 47 % pour atteindre 0,25 teqCO2/K€ investi à fin 2021 [1], celui d’abaisser de 20 % la consommation d’énergie de son patrimoine immobilier à l’horizon 2020 et celui de réaliser 5 Md€ de nouveaux investissements en faveur de la transition énergétique et écologique (TEE) à horizon 2021.

Le Groupe avait par ailleurs un objectif d’atteindre 3Md€ d’investissements verts à fin 2018, objectif d’ores et déjà atteint à fin septembre 2018.