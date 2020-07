Un an jour pour jour après la Déclaration de la place financière de Paris pour une finance verte et durable, CNP Assurances adopte un plan de sortie définitive du charbon thermique : elle s’engage pour cela à atteindre une exposition au charbon thermique de son portefeuille d’investissements nulle d’ici 2030 dans les pays de l’Union Européenne et de l’OCDE, et d’ici 2040 dans le reste du monde.