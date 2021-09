Conseillée par la Société Forestière, CNP Assurances a acquis en juillet dernier un premier domaine agroforestier de 62 hectares dans le Sud-Ouest de la France (Gers).

Investisseur responsable et premier propriétaire privé en France avec 56 000 hectares de forêts certifiés PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), CNP Assurances confie la gestion durable de son patrimoine forestier à la Société Forestière avec plusieurs objectifs : sécurité, biodiversité et anticipation du changement climatique.

Avec la Société Forestière, CNP Assurances a acquis en juillet dernier dans le Sud-Ouest de la France (Gers) une exploitation agricole de 62 hectares gérée selon le système de l’agroforesterie. Contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique et à la préservation de la biodiversité, l’agroforesterie est une pratique associant arbres, cultures et/ou animaux sur une même parcelle agricole.

CNP Assurances et la Société Forestière ont ainsi planté plus de 6 000 arbres sur les terres agricoles.

L’agriculteur, qui loue désormais les terres, y applique une agriculture biologique. Les arbres sont la propriété du bailleur, ce qui représente une pratique innovante. Avec cette première acquisition, CNP Assurances souhaite contribuer à l’amélioration dans les systèmes agricoles :

de la qualité des sols, de leur fonctionnement et de leurs rôles,

de la qualité de l’eau et de sa régulation,

de la biodiversité tant animale que végétale,

de la capacité d’accueil des pollinisateurs,

du stockage de carbone dans le sol.

Pour réaliser cette acquisition, CNP Assurances a été accompagnée par la Société Forestière de la Caisse des Dépôts, spécialiste de la transaction et de la gestion forestière et foncière.

« Investisseur responsable, CNP Assurances poursuit sa lutte contre le réchauffement climatique et développe sa politique en faveur du maintien de la biodiversité illustrée par la signature, il y a quelques jours, du Finance for Biodiversity Pledge. Cette première expérimentation d’une exploitation agricole gérée selon les principes innovants de l’agroforesterie participe de cet engagement pour la transition écologique » souligne Josselin Kalifa, directeur des investissements France de CNP Assurances.

« Outre des revenus complémentaires par la production de bois et de services écosystémiques de qualité, après tant d’années de remembrement et de destructions de nombreuses haies, l’agroforesterie réconcilie les agriculteurs avec les arbres. » ajoute Jean-Pierre Mesnil, directeur des Investissements Forestiers et Fonciers de la Société Forestière de la Caisse des Dépôts.