Fleuron national dans son secteur, le Groupe Voyageurs du Monde (427 M€ de CA en 2017) dispose d’une très forte notoriété (notamment avec les marques Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, Original Travel pour le sur mesure et Terres d’Aventure, Nomade Aventure, KE Adventure et Allibert Trekking pour l’Aventure) et d’un haut niveau de satisfaction client, qui reposent sur l’expertise des équipes, des services très développés, la qualité des prestations délivrées, ainsi qu’une très forte responsabilité sociétale. Cette réussite tient au professionnalisme des collaborateurs du Groupe et à un Management de premier plan, emmené par Jean-­‐François Rial, Alain Capestan, Lionel Habasque, Loïc Minvielle et Frédéric Moulin, qui ensemble conservent le contrôle de la société holding du groupe.

Fort de ses réalisations en France et de ses développements au Royaume-­‐Uni et en Amérique du Nord, le Groupe Voyageurs du Monde ambitionne d’accélérer sa croissance à l’international. Pour y parvenir, il pourra désormais s’appuyer sur CM-­‐CIC Investissement actionnaire financier de long terme référent en France et présent à l’international.

« Nous sommes très fiers d’accompagner Voyageurs du Monde car nous partageons avec ses dirigeants une vision et des valeurs communes sur le rôle d’une agence de voyage et son développement. Nous avons donc pu créer rapidement une confiance et une compréhension réciproque et ainsi mettre au service de Voyageurs du Monde notre modèle d’investissement sur nos propres capitaux qui est bien adapté au temps long », explique Thierry Martin, Directeur chez CM-­‐CIC Investissement.

« Pour déployer sereinement la stratégie de croissance du Groupe, qui passe par un renforcement de ses positions hors de France, nous avons souhaité recomposer un socle actionnarial solide avec CM-­‐CIC Investissement, qui a la capacité à accompagner stratégiquement et financièrement Voyageurs du Monde dans ses futurs développements », ajoute Alain Capestan, Directeur Général de Voyageurs du Monde.