Acteur de référence de son marché, Coprodex a développé une expertise reconnue dans le domaine de l’habillage et du remplissage pour fenêtres en PVC ainsi que dans les systèmes pour fermetures. La société dispose d’une offre large et d’un savoir-faire industriel dans le traitement de la couleur par le plaxage qui lui permet de proposer des produits différenciants. Basée à SaintAvold (Moselle), elle a réalisé un chiffre d’affaires de 17 M€ en 2017 et compte une cinquantaine de salariés. Elle était détenue par son dirigeant-fondateur, Philippe Metzger, CM-CIC Investissement et le fonds luxembourgeois Field Sicar, présents au capital depuis plus de 13 ans via deux opérations.

Au Creuset de la Thiérache est spécialisé dans les produits à base d’aluminium avec ses deux filiales : CTI, fonderie d’aluminium en coquille spécialisée dans les pièces d’aspects et Orial, concepteur et fabricant de produits d’aménagement de l’habitat à base de profilés aluminium. Au Creuset de la Thiérache fait partie du groupe Financière Quarré / Amiquar, qui regroupe une trentaine de PME industrielles réalisant ensemble près de 200 M€ de chiffre d’affaires.

Pour Sylvie Owen, dirigeante d’Au Creuset de la Thiérache, « l’acquisition de Coprodex lui permettra de proposer aux menuisiers-installateurs une ligne complémentaire de produits et d’accessoires, en blanc et en couleur, permettant d’accompagner la pose des fenêtres en PVC ».

Pour Philippe Metzger qui reste impliqué dans l’opérationnel, « cette opération permet d’adosser Coprodex à un groupe industriel qui partage des valeurs communes et avec lequel les synergies sont nombreuses. Elle constitue également un vecteur de pérennité et d’opportunités pour les équipes dans le temps ».

CM-CIC Conseil a agi en tant que conseil financier exclusif des actionnaires de Coprodex.