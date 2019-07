Fondé en 2004 par Stéphane Perrot, CPS Quality est un groupe spécialisé dansle contrôle qualité externalisé à destination des acteurs de l’industrie automobile. Réalisant plus de 40 M€ de chiffre d’affaires et employant près de 2 000 collaborateurs, le groupe s’est développé avec succès en France mais également à l’international, par le biais de ses filiales situées en Belgique, en Hongrie, en Roumanie, en Turquie et au Maroc.

CPS Quality se rapproche de Formel D, groupe allemand créé en 1993 à Troisdorf, réalisant plus de 350 M€ de chiffre d’affaires et spécialisé dans la prestation de services notamment pour l’industrie automobile et les équipementiers. Ses solutions pour l’assurance qualité et l’optimisation des processus couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur automobile – du développement de produits en passant par la production jusqu’au service après-vente – grâce aux 10 000 collaborateurs répartis sur plus de 80 sites à travers le monde.

Encore soumise à l’approbation en matière de droit de la concurrence, l’acquisition de CPS Quality permettra aux deux entreprises d’étendre leur présence régionale dans différents pays et de pouvoir proposer à leurs clients un plus grand portefeuille de prestations de service sur ces nouveaux marchés.

« Nous nous réjouissons de réunir avec cette acquisition les forces respectives de Formel D et de CPS Quality, ce qui contribue à une position forte sur le marché, à une présence internationale accrue et à une flexibilité améliorée », déclare Dr. Jürgen Laakmann, PDG de Formel D.

Stéphane Perrot, dirigeant et fondateur de CPS Quality, se réjouit aussi de cette voie commune : « Avec Formel D, nous accueillons à nos côtés un partenaire fort et expérimenté qui, avec son savoir-faire et son réseau mondial, peut nous soutenir dans la pénétration de nouveaux pays et marchés. »

CM-CIC Conseil a agi en tant que conseil financier exclusif des actionnaires de CPS Quality sur l’opération.