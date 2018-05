Cette opération d’adossement, menée en moins de 6 mois par CM-CIC Conseil, filiale du groupe Crédit Mutuel-CM11, contribue à constituer un groupe qui se positionne comme l’un des leaders du packaging secondaire de luxe.

A travers cette acquisition le groupe Pusterla élargie son champ d’action au coffret métal, cœur de métier de Virojanglor, et coffrets multi-matériaux (carton, bois, plastique, métaux) avec la filiale Interesting Sourcing, reprise par Virojanglor en novembre 2017 (opération conseillée par CM-CIC conseil).

Le groupe Pusterla devient le premier acteur européen capable d’offrir aux clients des solutions complètes et complexes, en s’appuyant sur :

l’unicité de l’outil industriel mixant : des partenaires internes ou externes, européens ou asiatiques, identifiés et reconnus pour leur expertise spécifique ;

l’exhaustivité de l’offre de métiers : étuis et coffrets carton, boites métal, coffrets PU, coffrets en bois, coffrets multi-matériaux et tous les compléments de type thermoformage et plastique injecté ;

une offre logistique allant jusqu’au conditionnement du produit fini ;

la possibilité de pouvoir offrir la meilleure solution technique et une supply-chain complète pour accompagner les donneurs d’ordre dans leur démarche de valorisation de marques sur la totalité de leurs besoins en packagings secondaires et matériel de PLV.

Le chiffre d’affaires de cette nouvelle entité, entièrement dédiée au packaging de luxe, très majoritairement sur les secteurs des vins et spiritueux et de la parfumerie et cosmétique, sera proche des 100 millions d’euros en 2018, positionnant le groupe Pusterla comme un des leaders du packaging secondaire de luxe.

« Cette fusion est le signe d’une nouvelle aventure et tend vers une croissance de notre activité dans un marché toujours plus premium et en quête d’un service global. Il repose à présent sur la collaboration croisée d’usines à la pointe de l’industrie du pack pour des matériaux multiples, tels que le carton, le métal, le bois ou encore le plastique injecté. Ce nouveau positionnement répond aux attentes de nos marchés premium globaux », expliquent Jean-David Curiel, Président du groupe Virojanglor et Roberto Marini, Président de Pusterla.

Pusterla 1880, société familiale créée en 1880 et installée à Varese (Milan) , est spécialisée dans le domaine du packaging carton. Implantée dans plusieurs pays avec des sites de production en Italie, France, UK et Roumanie, l’entreprise met en avant une vaste couverture du territoire à proximité des sites de production de ses clients.

Virojanglor, société familiale créée en 1963 et basée au Blanc-Mesnil, est le spécialiste des coffrets métalliques pour des clients prestigieux des spiritueux (Baccardi, Lanson, Moet Hennessy…) ou cosmétique. Avec le rachat d’Intersting Sourcing en novembre 2017, elle a étendu son savoir-faire à de nouveaux matériaux (carton, bois, plastique, métaux) sur des projets multi-matériaux, packaging et PLV grâce à un solide réseau de collaborateurs en Chine.

CM-CIC Conseil a agi en tant que conseil financier exclusif des actionnaires du Groupe Virojanglor.