CM-CIC Asset Management, la société de gestion d’actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et Milleis Banque, banque de gestion patrimoniale, ont finalisé ce jour la reprise par CM-CIC Asset Management d’actifs gérés par Milleis Investissements, société de gestion d’actifs de Milleis Banque.

« Cette opération permet à CM-CIC Asset Management d’accroître ses encours gérés sur les OPC actions, obligataires et diversifiés, mais également d’enrichir son offre de fonds de convictions performants auprès de l’ensemble des marchés des particuliers, patrimoniaux et banques privées. Cette reprise d’actifs permettra également d’élargir le périmètre des savoir-faire de CM-CIC Asset Management mis à disposition des différentes entités de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, tant en France qu’à l’étranger, et des différents segments de clientèle externe » déclare Olivier Vaillant, Directeur Général de CM-CIC Asset Management.

Nicolas Hubert, Directeur Général de Milleis Banque indique que « la cession d’actifs de Milleis Investissements à CM-CIC Asset Management s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Milleis Banque consistant à se consacrer à la gestion patrimoniale des clients de la banque. Suite à la cession par Barclays France de ses activités de banque patrimoniale et au changement de nom en Milleis Banque, nous poursuivons activement le redéploiement de notre offre de services bancaires et de gestion tant en ce qui concerne les produits d’investissement que le crédit immobilier ou l’ingénierie patrimoniale par exemple. La cession d’actifs gérés par Milleis Investissements nous permet ainsi de nous concentrer sur notre expertise de gestion de portefeuilles et de sélection des produits d’investissement les plus adaptés aux besoins de nos clients en France ».

Parallèlement à cette opération, CM-CIC Asset Management et Milleis Banque ont conclu un partenariat commercial permettant aux clients de Milleis Banque d’avoir accès à une sélection de fonds de la gamme patrimoniale et Banque privée gérée par CM-CIC Asset Management, comprenant notamment les fonds repris.