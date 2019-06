La société financière CIC Capital a pris une participation dans MEGA GOSSAU AG, premier fabricant suisse spécialisé dans les solutions pour le moulage de métal sous pression, et les ferrures pour portes et fenêtres, soutenant ainsi le développement de la société. Elle confirme avec cette nouvelle opération sa position d’investisseur impliqué dans le secteur des PME suisses.

Fondée en 1933, la société MEGA GOSSAU AG est devenue le spécialiste suisse du moulage du métal sous pression. Elle possède une expertise reconnue s’agissant de la chaîne complète de création de valeur et est un leader en matière de solutions métalliques sur mesure ainsi que de ferrures pour les portes et fenêtres. La filiale suisse de CIC Capital a été choisie pour être actionnaire en position minoritaire et accompagner la prochaine phase de développement de l’entreprise. La direction actuelle continuera comme auparavant à présider l’entreprise, garantissant dès lors une continuité pour la clientèle, les fournisseurs ainsi que pour les employés.

Thomas Bitzi, directeur d’investissement chez CIC Capital, est convaincu de l’existence d’un fort potentiel de croissance : « Depuis le rachat par ses dirigeants en 2013, l’évolution de la société a été remarquable, il existe désormais une base très solide pour de futures initiatives stratégiques. Nous sommes heureux de pouvoir accompagner le développement de cette société innovante qui entretient des relations à très long terme avec leur clientèle et qui est très bien positionnée dans la région DACH ».

CIC Capital, filiale du groupe bancaire français Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est connue pour investir dans des sociétés à fort potentiel de réussite. Elle leur apporte son expertise et un excellent réseau pour les épauler dans leur croissance nationale et internationale.

« Nous sommes convaincus qu’avec CIC Capital, nous avons trouvé un partenaire qui soutiendra parfaitement notre société pour conduire une croissance constante sur le long terme », déclare Daniel Schudel, CEO et copropriétaire de MEGA GOSSAU AG. « Le partenariat conclu avec CIC Capital nous permet de poursuivre le développement de notre site de Gossau et de garantir à notre clientèle un service et une livraison de haut niveau ».