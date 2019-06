L’offre est unanimement recommandée par le conseil d’administration de SCISYS et CGI a obtenu des engagements irrévocables des administrateurs de SCISYS, s’engageant à voter en faveur de la transaction, représentant approximativement 25,0 % du capital-actions émis. L’offre représente une prime de 43,7 % du cours de clôture moyen pondéré selon le volume de SCISYS pour les six derniers mois, de 47,0 % du cours de clôture moyen pondéré selon son volume pour les 12 derniers mois et de 24,6 % par rapport au cours de clôture de ses actions en date du 13 juin 2019. L’offre de toutes les actions ordinaires émises et à émettre de SCISYS est évaluée à un montant d’environ 78,9 millions £.

Affichant un revenu annuel d’environ 58,4 millions £ (représentant approximativement 100 millions $ CA), SCISYS, dont le siège social est établi à Dublin, exerce ses activités dans plusieurs secteurs. L’entreprise possède une vaste expertise et des solutions de pointe dans les secteurs de l’industrie spatiale et de la défense ainsi que dans les médias et l’information. Avec près de 670 professionnels hautement qualifiés principalement établis au Royaume-Uni et en Allemagne, SCISYS renforcera les solides capacités et les relations client de CGI dans ces pays.

La clôture de l’offre est prévue au cours du deuxième semestre de 2019.

« L’offre de fusionner les opérations de CGI avec celles de SCISYS est alignée à notre stratégie de croissance rentable, à la fois interne et par acquisition, et nous offre des possibilités d’expansion sectorielle dans les domaines de l’industrie spatiale, de la défense, des gouvernements et des médias au Royaume-Uni et en Allemagne. », a souligné George Schindler, président et chef de la direction de CGI. « L’expertise de pointe de SCISYS ainsi que ses services et solutions fondés sur la PI nous donneront l’occasion d’internationaliser certaines de ces plateformes grâce à la présence géographique élargie de CGI et aux relations avec nos clients. »

« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accueillir les innovateurs hautement qualifiés de SCISYS au sein de CGI, de partager et de collaborer avec eux afin de contribuer au succès de nos clients », a ajouté Tara McGeehan, présidente des opérations de CGI au Royaume-Uni. « L’ajout des conseillers et de la PI de SCISYS à la présence locale et à la portée mondiale de CGI rendra notre investissement dans l’industrie spatiale européenne plus pertinent que jamais », a précisé Torsten Strass, président des opérations de CGI, Centre et est de l’Europe.