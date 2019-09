CELESTE et PacWan, deux entreprises à la fois très proches et complémentaires

Cette complémentarité est d’abord géographique, PacWan étant un opérateur télécom et réseaux basé à Aix-en-Provence et se déployant dans toute la région. « PacWan est au cœur d’une agglomération très dynamique. Nous souhaitons nous appuyer sur sa force commerciale reconnue afin de nous développer encore davantage dans la région PACA », précise Nicolas Aubé, président fondateur de CELESTE.

A l’instar de CELESTE, dont le réseau national de fibre optique dépasse les 2500 km, PacWan dispose également d’un réseau propre de 200 km de fibre optique. Selon Stéphane ROBERT, Directeur Général de PacWan, « le rapprochement avec CELESTE va nous permettre de répliquer au niveau national le savoir-faire pour lequel nous sommes reconnus au niveau régional. »

Sébastien LECOMTE, Président de PacWan, précise pour sa part « qu’en plus de moyens financiers, CELESTE nous apporte des moyens humains, techniques, mais également des outils nous permettant d’accélérer fortement sur un marché que nous connaissons bien. »

Au-delà de cette complémentarité, PacWan a effectué des choix technologiques souvent similaires à ceux de CELESTE en matière d’équipements, ce qui devrait faciliter l’intégration de la société au sein de l’opérateur de Champs-sur-Marne. La société a également développé une activité de vente aux opérateurs, qui a vocation à s’intégrer à la Division opérateurs créée récemment par CELESTE et en plein essor.

« Nous sommes très heureux d’annoncer cet accord entre CELESTE et PacWan, deux entreprises à la fois très proches et complémentaires », souligne Nicolas Aubé.

Ce projet d’acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance de CELESTE, dont le chiffre d’affaires a progressé de 23% l’an dernier sur le marché très concurrentiel de la fibre pour les entreprises. Après les rapprochements avec Via Numérica, opérateur implanté dans les Alpes, et Option Service Télécom, installé dans les Hauts-de-France, cette opération conforte la présence de CELESTE dans une troisième région et confirme le dynamisme de l’entreprise.