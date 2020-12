Le 10 décembre 2020 a été réalisée l’acquisition d’Eurexo, expert en gestion de sinistres, par CED, société détenue par BlackFin, première plateforme européenne de capital- investissement dédiée aux services financiers. Ce rapprochement, justifié par une complémentarité d’expertises et de positionnements différenciés en Europe, donne naissance au leader européen en gestion de sinistres. Une force qui permettra à Eurexo d’encore mieux appréhender les enjeux digitaux du secteur de l’assurance.

CED et Eurexo : des expertises complémentaires sur le continent européen

CED est une société de gestion des sinistres fondée en 1971 par les principaux assureurs des Pays Bas afin de mutualiser leurs réseaux d’experts. 50 ans plus tard, CED est devenu un leader aux Pays Bas, en Belgique et en Espagne sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion des sinistres (Assistance, Expertise, REN) et réalise un chiffre d’affaires de 125 millions d’euros pour environ 1 million de sinistre par an. L’entreprise fait travailler 1 200 collaborateurs dans 13 pays d’Europe. Afin d’accompagner sa logique d’internationalisation, CED s’appuie sur BlackFin Capital Partners, qui est devenu le nouvel actionnaire de l’entreprise en 2018. Les clients de CED sont des assureurs, courtiers, agents, sociétés de logement, gestionnaires immobiliers et de flottes automobiles.

Eurexo, anciennement intégrée au Groupe Prunay depuis 1997, est une société d’expertise dédiée aux dommages aux biens (incendies et risques divers), à l’automobile et à la protection juridique. Elle emploie 730 collaborateurs sur 45 sites en métropole et en DROM et réalise un chiffre d’affaires de 65 millions d’euros. L’entreprise gère plus de 200 000 expertises par an dans des domaines variés (dégâts des eaux, vols, tempêtes, incendie, sécheresse, électrodomestique, responsabilité civile, vérification du risque, plaisance, protection juridique, automobile). Eurexo travaille principalement sur le territoire français pour les plus grands assureurs français. L’entreprise se démarque aussi par ses nombreuses innovations, comme :

EasySinistre, interface mobile permettant d’estimer rapidement des dommages immobiliers et mobiliers ;

OuiScan, solution de diagnostic à distance à la suite de dommages liés à la sécheresse ;

Callbot Audrey, qui oriente les assurés vers l’interlocuteur adéquat.

En se rapprochant, CED et Eurexo allient leurs forces respectives et le groupe devient le leader européen de la gestion de sinistre.

Le rapprochement de CED et Eurexo : de nombreux atouts

Les intérêts de l’acquisition d’Eurexo par CED sont nombreux. Tout d’abord cela permet une exposition géographique bien équilibrée en Europe, puisque CED est majoritairement présent au Pays-Bas, en Espagne et au Belgique tandis qu’Eurexo est prédominant en France. Cela créé également un portefeuille client prestigieux composé de grands assureurs et de mutuelles. Eurexo pourra ainsi gagner en visibilité auprès des acteurs majeurs de l’assurance et renforcer son expertise en sinistres automobiles, domaine important chez CED.

De plus, les deux entités on des cultures d’entreprise similaires. La qualité du service client et l’innovation sont aux cœurs de leurs enjeux. Elles peuvent ainsi mettre en commun leurs technologies pour accélérer leur transformation digitale et mieux répondre aux fortes demandes du marché. Le rapprochement permettra de déployer de nouveaux logiciels et de nouvelles propositions de valeur.

CED bénéficiera quant à lui de la proposition numérique complète d’Eurexo et de son expertise liée à la sécheresse, ce qui intensifiera sa proposition sur le marché espagnol.