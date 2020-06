Fondée en 2011, CASTALIE est une entreprise de l’économie sociale et solidaire agréée ESUS (Entreprise solidaire d’utilité sociale) dont la vocation est de mettre fin à l’omniprésence des bouteilles d’eau en plastique en proposant des solutions alternatives de qualité, durables et zéro déchet : fontaines qui micro-filtrent l’eau, contenants, accessoires et services

La stratégie de développement de CASTALIE a été bâtie pour stopper cette folie de consommation des bouteilles en plastique, tous formats confondus. Aujourd’hui CASTALIE a installé un parc de 2200 fontaines, avec une forte accélération sur les derniers mois (1000 systèmes installés sur les 12 derniers mois), ayant ainsi permis d’éviter plus de 24 millions de bouteilles en plastique en 2019.

Fournissant à la fois les entreprises, les hôtels, les restaurants, CASTALIE veut aujourd’hui accélérer son expansion nationale et s’adresser au grand public.

Ce tour de table permettra à CASTALIE d’accélérer sur 3 grands chantiers :

Le développement BtoB : répondre à une demande de plus en plus importante du marché

L’innovation, à travers son dernier modèle de fontaines intelligentes dotées de cartes connectées permettant d’optimiser le SAV et d’offrir aux clients une mesure d’impact : empreinte carbone de leur consommation et nombre de bouteilles en plastique évitées

Une entrée sur le marché des particuliers avec : La création d’une filière de production de gourdes éco-conçues fabriquées en France Le développement d’arômes naturels et bios, afin de rentrer sur le marché significatif des eaux aromatisées en bouteille



Ces différents développements permettront à CASTALIE de passer un cap et d’avoir un impact majeur sur la société et les enjeux de la pollution plastique.

Thibault Lamarque, Président et fondateur de Castalie a déclaré : « L’entreprise est née de ma révolte liée à l’omniprésence des bouteilles en plastique qui sont un désastre écologique pour la planète alors qu’il existe des solutions alternatives. Nous sommes heureux de poursuivre le développement de CASTALIE avec des partenaires financiers et industriels qui vont nous permettre d’accompagner la transition écologique. Grâce à eux, nous allons pouvoir accélérer et sensibiliser le plus grand nombre, particuliers et professionnels, aux solutions durables qui existent pour changer les modes de consommation et rentrer dans le quotidien des gens. Notre objectif sur les deux prochaines années est d’éviter 100 millions de bouteilles. ».

CASTALIE propose à ses clients une solution complète : des fontaines, des contenants, accessoires et services de maintenance. Leur eau est désormais produite chez eux à partir de l’eau du robinet et micro-filtrée par des fontaines design et éco-conçues. Elle est embouteillée sur le lieu de consommation et dans des contenants réutilisables (gourdes, bouteilles, verres...). Le résultat : zéro kilomètre entre la source et le lieu de consommation et zéro déchet plastique !

2020, CASTALIE passe un cap

Pour accompagner sa croissance importante, donner plus de puissance à sa mission et maximiser son impact, CASTALIE a cherché des investisseurs qui partagent des valeurs communes, une même compréhension des enjeux environnementaux et une recherche d’impact positif.

Le tour de table leadé par Ring Capital, le fonds spécialiste de l’accompagnement des scale-ups tech en forte croissance, s’est structuré avec deux fonds d’investissement à impact sociétal, Amundi Finance et Solidarité (premier fonds de l’économie sociale et solidaire Francais), RAISE Impact (la société d’Impact Investing du Groupe RAISE), et enfin l’industriel Seb, à travers SEB Alliance, pour son savoir-faire industriel haut de gamme Français.

"Nous sommes particulièrement fiers d’accompagner Castalie dans sa mission de lutter contre le plastique. Fort de sa marque, de son produit et de son positionnement de marché, Castalie peut devenir un acteur majeur de l’eau en France et en Europe. Cette levée s’inscrit dans le coeur de la stratégie de Ring Capital et vise à accompagner l’accélération de la croissance et le passage à l’échelle de Castalie pour en faire un leader sur son marché." affirme Nicolas Celier, co-fondateur de Ring Capital.

« La mission de Castalie est ambitieuse ; accompagner chacun de nous dans le changement de nos habitudes pour réduire les déchets plastiques, en particulier les bouteilles plastiques, et prendre ainsi mieux soin de notre environnement. En soutenant cette entreprise labélisée ESUS (sociale et solidaire), le fonds Amundi Finance et Solidarité souhaite consolider les premières réussites de Castalie et lui donner les moyens de développer sa croissance et son engagement sociétal en France et très bientôt au-delà de nos frontières » déclarent Laurence Laplane, Directrice Impact Investing d’Amundi et Florian Peudevin, co gérant du fonds Amundi Finance et Solidarité.

« RAISE Impact est né de la volonté d’accompagner dans la durée des entrepreneurs engagés, qui placent la préservation des générations futures et de la planète au cœur de leurs préoccupations. C’est pour cela que nous sommes très fiers de soutenir Castalie, qui participe à la réduction des déchets plastiques en proposant une alternative durable à la consommation d’eau en bouteille. Cette opération vient renforcer les liens tissés entre Castalie et le Groupe RAISE depuis plusieurs années, puisque notre fonds de dotation philanthropique RAISESHERPAS, avait accompagné dès 2017 cette jeune entreprise prometteuse à travers un programme de mentorat, suivi un an plus tard par un Prêt Revitalisation. Cet investissement marque donc une nouvelle étape dans notre volonté de les accompagner sur le long terme dans leur développement. » expliquent Aglaé Touchard-Le Drian et Eric Coisne, directeurs associés de RAISE Impact »

« Le Groupe SEB est présent dans le quotidien de tous les consommateurs partout dans le monde. Notre mission est d’anticiper et de les accompagner dans les évolutions de leurs modes de vie et de consommation. C’est pourquoi nous avons choisi de soutenir Castalie qui, avec son système de microfiltration innovant, propose une réelle alternative pour la consommation d’eau et la réduction des déchets plastiques. Avec Castalie nous sommes deux acteurs engagés de l’économie circulaire. Chez SEB l’éco-conception et la promotion de produits comme les mugs à la place des gobelets plastiques sont des axes de développement forts. Castalie s’inscrit parfaitement dans la stratégie de SEB Alliance, notre véhicule d’investissementscréé en 2011, afin d’identifier et d’investir dans des entreprises qui proposent des technologies innovantes. Nous avons à cœur de soutenir l’entreprenariat à la française. Nous pensons que nous devons continuer à soutenir des alternatives de consommation qui nous aident à mieux préparer demain », déclare Thierry de La Tour d’Artaise, PDG du Groupe SEB.