CASAFARI, le réseau de données immobilières leader en Europe, a étendu son round de série A [1] à 20 millions de dollars, en introduisant l’investissement stratégique d’une société affiliée de Starwood Capital Group, une société privée de capital-investissement au rayonnement mondial. CASAFARI est le seul réseau immobilier indépendant en Europe qui relie plus de 20 000 professionnels de l’immobilier à 125 millions d’annonces immobilières. Ce nouveau financement permettra à CASAFARI de poursuivre sa croissance, en investissant notamment à augmenter ses capacités de déploiement en termes de data-science, de produits et d’ingénierie. Elle utilisera également ces nouveaux capitaux pour étendre ses activités à l’Allemagne en janvier 2022 et déployer ses Portfolio Solutions - le nouveau service de la société qui permet aux investisseurs institutionnels de construire leurs propres portefeuilles sur mesure de résidences individuelles locatives. Le partenariat avec Starwood Capital permettra à CASAFARI de bénéficier d’une expérience et d’une expertise approfondies dans le secteur de l’immobilier concernant le déploiement de son service Portfolio Solutions.

« Le réseau de données immobilières de CASAFARI simplifie les analyses à partir d’un large éventail de sources de données fragmentées, permettant aux investisseurs de sourcer efficacement des résidences unifamiliales à grande échelle », a déclaré Leander McCormick-Goodhart, vice-président de Starwood Capital. « Nous sommes ravis de nous associer à CASAFARI, car Starwood Capital continue de poursuivre des stratégies d’investissement innovantes et de travailler avec des entreprises PropTech de premier plan. »

« Nous avons lancé CASAFARI avec la mission d’apporter un impact positif aux communautés locales. Nous nous attaquons au chaos et à l’asymétrie de l’information dans l’immobilier par le biais d’un écosystème organisé et efficace activé par notre technologie de données propriétaire et par l’IA », déclare Mila Suharev, Co-CEO, Product et Data de CASAFARI. « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous associer à Starwood Capital pour construire une entreprise leader sur le marché qui révolutionne la façon dont les propriétés sont négociées en Europe. »

Selon Nils Henning, CEO, « En tant que l’un des plus grands propriétaires de logements multifamiliaux et individuels aux États-Unis, nous sommes fiers d’avoir Starwood Capital auprès de nous. Nous avons construit le plus grand réseau de professionnels de l’immobilier en Europe, gagné la confiance de toutes les grandes marques et établi une nouvelle norme en matière de technologie SaaS pour l’immobilier. Le nouveau service Portfolio Solutions de CASAFARI a déjà obtenu des mandats de plus de 250 millions de dollars pour investir dans des logements individuels destinés à la location à long terme, ce qui apporte de la liquidité aux marchés et accélère les transactions des courtiers. »