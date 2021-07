CANDRIAM, gestionnaire d’actifs international centré sur l’investissement durable et responsable, annonce l’entrée en fonction de trois nouveaux professionnels des investissements au sein de son équipe de gestion d’actions thématiques globales. Marie Lannoy et Jonas Desomer rejoignent l’entreprise en qualité d’Equity Fund Manager et Pierre Vaurice occupe la fonction de Medtech Analyst. Ils sont tous les trois basés à Bruxelles et reportent à Rudi Van den Eynde, Head of Thematic Global Equity.

La gestion thématique d’actions est un pôle important de croissance pour CANDRIAM alors que les investisseurs se tournent de plus en plus vers les investissements responsables et durables. L’équipe gère actuellement plus de 9,5 milliards € d’actifs [1] pour ses clients et a démontré sa capacité à générer de solides performances dans le temps et à travers différents cycles de marché.

Marie Lannoy assiste les gérants des fonds d’actions thématiques orientés vers la consommation. Avant de rejoindre CANDRIAM, Marie a été Equity Fund Manager chez KBC Asset Management pendant cinq ans. Elle est titulaire d’un master en Économie d’entreprise de l’université de Louvain en Belgique.

Jonas Desomer est en charge de co-gérer le fonds Demography de CANDRIAM avec Allan Foll. Avant de rejoindre CANDRIAM, Jonas a travaillé pendant 10 ans chez KBC Asset Management en tant que Fund Manager et Strategist. Il est titulaire d’un MBA en Finance et gestion du risque de la HUB-EHSAL à Bruxelles.

Pierre Vaurice est responsable de la couverture des secteurs des sciences de la vie et des technologies médicales en tant que Medtech Analyst. Avant de rejoindre CANDRIAM, Pierre était analyste financier chez Midcap Partners pendant cinq ans. Il est titulaire d’un MBA en Administration des affaires et finance d’entreprise de l’EM Lyon Business School.

Rudi Van den Eynde, Head of Thematic Global Equity, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Marie, Jonas et Pierre au sein de l’équipe. Au vu de l’intérêt grandissant pour la gestion thématique dans le monde des investissements, c’est le bon moment pour intégrer de tels talents au sein de l’équipe. Leur expérience dans l’analyse fondamentale et l’analyse des actions nous permettra de poursuivre le développement de notre offre d’investissements pour nos clients. »