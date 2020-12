CANDRIAM et sa société sœur New York Life Investments Alternatives (« NYLIA ») annoncent un partenariat stratégique avec Kartesia Management S.A. (« Kartesia »), spécialiste européen des solutions de capital privé pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que l’acquisition d’une participation minoritaire dans la société. Les modalités de la transaction, soumises aux approbations réglementaires habituelles, n’ont pas été dévoilés. Celle-ci devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2020.

Kartesia est l’un des principaux investisseurs européens sur les marchés privés, avec plus de 2,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion et une expertise couvrant l’ensemble du spectre des LBOs primaires et secondaires, dont la dette senior, les prêts mezzanine, les prises de participations minoritaires et les CLOs.

Dans le cadre de ce partenariat, Kartesia conservera toute son autonomie de management et d’investissements, tout en bénéficiant des ressources opérationnelles, financières et du réseau de distribution de CANDRIAM et de NYLIA pour accélérer son développement. En Europe, le partenariat permettra à CANDRIAM d’ajouter le crédit privé européen à son offre multi-spécialiste. Aux États-Unis, il complétera la forte présence de NYLIA sur le crédit privé américain.

Naïm Abou-Jaoudé, CEO de CANDRIAM et Président de New York Life Investment Management International, commente : « Nous sommes très heureux de nous allier à Kartesia et d’ajouter le crédit privé européen à notre offre multi-spécialiste. Depuis dix ans, Kartesia a su établir un track record remarquable sur le marché des petites et moyennes entreprises européennes, et ses valeurs fondamentales sont celles de CANDRIAM et de New York Life Investments Alternatives. Je suis convaincu que la combinaison de nos forces profitera à nos clients tout en nous permettant de tirer parti d’un environnement de marché mondial en pleine évolution. »

Christopher Taylor, CEO de Madison Capital Funding et Directeur de New York Life Investments Alternatives, ajoute : « Nous sommes ravis d’accueillir Kartesia. En tant qu’investisseur de référence sur le marché du crédit privé en Europe, Kartesia nous apportera sa longue expérience du financement des petites et moyennes entreprises, complétant notre palette d’expertises sur les investissements alternatifs mondiaux. Nous sommes impatients de collaborer avec Kartesia et de continuer à croître et à diversifier nos activités afin de répondre aux attentes de nos clients dans tous les environnements de marché au cours des années à venir. »

Jaime Prieto et Damien Scaillierez, Managing Partners de Kartesia Management S.A., concluent : « Nous sommes enthousiastes à l’idée de bâtir ce partenariat qui renforcera les structures de Kartesia et engendrera de nouvelles opportunités de croissance pour notre équipe et nos clients. L’expertise de CANDRIAM dans l’investissement ESG et son large réseau de distribution en Europe, combiné au savoir-faire reconnu de New York Life Investments Alternatives sur le marché des PME aux États-Unis et en Asie, font de ce partenariat la formule idéale pour nous permettre de continuer à croître et à développer nos activités. »