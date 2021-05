La communauté des sociétés de gestion fondatrices s’enrichit d’un nouveau membre et s’ouvre à l’international.

Depuis plusieurs mois, de profonds bouleversements sont en cours dans l’industrie de la distribution de fonds : la concentration accélérée des acteurs conduit à une situation de déséquilibre pouvant agir au détriment des sociétés de gestion.

Fondée en 2017 par un consortium de sociétés de gestion françaises, IZNES est une plateforme conçue par les sociétés de gestion pour les sociétés de gestion et leurs clients.

En janvier dernier, l’entrée à son capital d’un premier assureur (GENERALI Vie) et d’un premier groupe de protection sociale (Groupe APICIL) confirmait l’adoption de la solution par le buy side. Elle franchit aujourd’hui un nouveau cap avec l’entrée à son actionnariat de CANDRIAM, un acteur ancré au cœur de l’Europe disposant de quatre centres de gestion dans autant de pays européens.

Contributeur depuis plus de deux ans au projet, CANDRIAM consolide son engagement dans le développement de la plateforme et souhaite en utiliser les capacités, afin d’optimiser le traitement et le coût de ses opérations, tant en France qu’au Luxembourg.

Plateforme pan-européenne d’investissement de parts d’OPC et de tenue de registre en Blockchain, IZNES offre une solution complète, simple et sécurisée depuis la mise en relation jusqu’à la tenue de registre. Ce nouveau modèle est désormais déployé à l’international.

Depuis son lancement opérationnel en mars 2019, cette solution intégrée au sein de l’écosystème des Asset Servicers rencontre un vif succès : à fin avril 2021, IZNES avait permis de traiter près de 20 milliards d’euros de transactions.

Fabrice CUCHET, COO de Candriam explique « A travers cette prise de participation dans IZNES, CANDRIAM affirme sa volonté d’investir dans des technologies de pointe et de nouvelles solutions opérationnelles dont bénéficieront nos clients. Nous sommes par ailleurs ravis de contribuer au développement des solutions innovantes proposées par IZNES et d’accompagner une Fintech française prometteuse à l’international. »

Christophe Lepitre, CEO d’IZNES ajoute « Je me réjouis de l’arrivée de CANDRIAM au capital d’IZNES. Le groupe à une solide expérience en matière de gestion et de distribution de fonds à l’international et son expertise sera précieuse pour notre développement hors de France. ».