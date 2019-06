CAMEO Energy, spécialiste du financement et de l’optimisation des projets d’efficacité énergétique pour les professionnels, s’associe avec Galiena Capital, spécialisée dans l’accompagnement des PME, pour accélérer le développement de l’entreprise. Dans un contexte de croissance très rapide, CAMEO Energy noue une collaboration avec Galiena Capital visant à renforcer sa structure financière ainsi que sa position sur la scène internationale.

Une opération financière importante dans le domaine des CEE

Créée en 2009, Galiena Capital est une société de gestion indépendante dédiée aux opérations valorisées entre 10 et 30 millions d’euros en France. Galiena Capital accompagne, en tant qu’actionnaire majoritaire, les équipes de management dans la mise en œuvre de leurs projets de croissance, pour transformer et consolider les PME françaises et accroître leur valeur stratégique.

Galiena Capital vient d’entrer au capital de CAMEO Energy. CAMEO Energy met en relation des sociétés qui commercialisent des solutions d’efficacité énergétique avec différents partenaires financiers, en particulier les fournisseurs d’énergie. L’entreprise affiche une croissance forte, organique et rentable depuis six ans consécutifs sur le marché des Certificats d’Economie d’Energie en pleine expansion. En 2018, CAMEO Energy confirme une fois de plus sa croissance : +138 % en franchissant les 25 millions d’euros de chiffre d’affaires (soit cinq fois plus qu’en 2016 !). CAMEO Energy est un gage de qualité de services qui va de la tiers-certification reconnue par son process haute qualité jusqu’à l’accompagnement intégrant les solutions énergétiques et l’optimum de financement.

Président de Galiena Capital, Pascal Noguera : « Le marché des Certificats d’Economie d’Energie, bien que très complexe, est probablement l’outil le plus efficace aujourd’hui pour accompagner la transformation énergétique en France. Face à ce défi, CAMEO Energy a réussi à créer un standard de qualité, de transparence et de confiance permettant d’utiliser le levier des Certificats d’Economie d’Energie pour le développement et l’efficacité énergétique. Profondément convaincus que 2020-2030 sera la décennie des économies d’énergie, nous avons décidé de nous associer à CAMEO Energy ».

Benoît Ferres, président de CAMEO Energy, résume ainsi cette association : « Dans un contexte de consolidation et de concurrence de plus en plus intenses sur le marché des Certificats d’Economie d’Energie, il était important pour CAMEO de préparer notre croissance au-delà 2020 en renforçant notre structure financière. L’ambition de ce partenariat avec Galiena Capital, spécialisée dans l’accompagnement des PME de croissance, est de renforcer l’enrichissement de nos offres, de nos moyens commerciaux ainsi que notre développement international ».