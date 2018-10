CAMEO Energy, spécialiste du financement et de l’optimisation des projets d’efficacité énergétique pour les professionnels, lève 4,5M€ auprès d’Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises, pour créer un « White Bond ». Par analogie aux Green Bonds, obligations vertes dédiées au financement de la transition écologique, ce « White Bond » ou « obligation blanche » a pour objectif de répondre aux besoins spécifiques, et aujourd’hui non satisfaits, du financement des projets d’efficacité énergétique. Grâce à ce nouvel outil, CAMEO Energy est aujourd’hui capable de préfinancer jusqu’à 100% des projets d’efficacité énergétique de ses clients.

Un outil innovant pour fluidifier les projets d’efficacité énergétique

D’une grande diversité, tant par leur nature que par leur taille ou leur donneur d’ordre, les projets d’efficacité énergétique ne répondent que partiellement aux prérequis des financeurs classiques. En conséquence, sans financement adapté, leur mise en œuvre est compliquée, en particulier pour les PME-ETI. Pourtant, l’optimisation de la consommation énergétique est un enjeu crucial pour lutter contre le changement climatique.

Fort de son expertise en matière de solutions d’efficacité énergétique, CAMEO Energy a choisi de s’emparer du sujet et a fait levier sur l’excellence de ses process pour mobiliser de nouvelles sources de financement. C’est ainsi que la société a levé auprès du fonds Eiffel Energy Transition un emprunt obligataire de 4,5 M€ pour offrir à ses clients la possibilité de financer leurs projets d’efficacité énergétique dès leur lancement.

Dans ce dispositif, qui s’apparente à celui d’une obligation verte, CAMEO Energy agit en véritable tiers de confiance, pour garantir la pertinence technique et économique de la solution d’efficacité énergétique retenue, à la fois auprès du porteur de projet et de son partenaire financier, Eiffel Investment Group.

Ce dernier démontre une nouvelle fois sa capacité à innover et à financer des projets de toute taille pour répondre de façon concrète aux besoins du secteur.

Un objectif clair : accélérer les économies d’énergie

Depuis sa création en 2012, CAMEO Energy a permis d’économiser déjà près de 20 TWh d’énergie et a mobilisé plus de 100 M€ de financement. A travers cette nouvelle « Obligation Blanche », CAMEO Energy et Eiffel Investment Group ont bâti une solution simple et efficace pour financer les besoins de la « White Economy », l’« économie blanche », en réconciliant efficacité énergétique et intérêt économique des entreprises.

CAMEO Energy pourra désormais préfinancer jusqu’à 100% des projets de ses clients et ainsi leur permettre d’implémenter des solutions d’amélioration de leur performance environnementale, sans pénaliser leur capacité d’investissement sur leur cœur de métier. L’ambition est claire : massifier les prises de décision pour accélérer la rénovation énergétique.

Commentant cette annonce, Benoît Ferres, Président de CAMEO Energy, déclare : « Grâce à cette solution, les entreprises n’ont plus à arbitrer entre mise en œuvre de projets d’efficacité énergétique et investissements nécessaires à leur activité, ce qui constituait jusqu’à présent un frein à la mise en œuvre de nombreux projets. Nous sommes très heureux d’avoir pu nous appuyer sur la compréhension fine des enjeux de notre secteur par l’équipe d’Eiffel Investment Group, pour aboutir à la construction d’un outil de financement particulièrement flexible, adapté à nos problématiques. Nous enrichissons encore notre offre afin de simplifier la rénovation énergétique et d’apporter des solutions toujours plus personnalisées à nos clients. »

Pour Pierre-Antoine Machelon, Managing Director d’Eiffel Investment Group et gérant du fonds Eiffel Energy Transition, « Eiffel Investment Group s’appuie sur l’expertise reconnue de CAMEO Energy pour soutenir des projets d’efficacité énergétique performants. Nous nous réjouissons de cette transaction qui intervient dans un secteur où il est urgent d’agir. C’est un exemple concret de la capacité du fonds Eiffel Energy Transition à répondre aux enjeux de granularité et de réactivité du secteur de l’efficacité énergétique. A travers cette opération, Eiffel Investment Group réaffirme son positionnement d’acteur agile et innovant au service de l’investissement à fort impact. »