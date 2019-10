Arlès AgroAlimentaire est une entreprise familiale active dans la distribution d’ingrédients alimentaires depuis 1914. Au fil des années, elle s’est développée pour devenir en France un distributeur leader sur le marché des ingrédients alimentaires, servant plus de 900 clients avec un large portefeuille de produits, un service et une expertise reconnus.

Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans les activités actuelles de Caldic sur les marchés européens de la boulangerie, des produits laitiers, des boissons, des produits salés, de la confiserie et de la nutrition. Avec la large gamme d’ingrédients alimentaires et d’additifs fonctionnels de haute qualité d’Arlès AgroAlimentaire : amidons, émulsifiants, arômes, colorants, protéines et édulcorants ; Caldic est devenu l’un des acteurs majeurs du marché français des ingrédients alimentaires.

"Nous sommes très heureux de l’acquisition d’Arlès AgroAlimentaire, une étape importante dans notre stratégie de croissance de la distribution d’ingrédients alimentaires en Europe ", déclare Laurent Pasqualini, Directeur Distribution Europe à Caldic. "Nos entreprises se complètent parfaitement. Nous avons des valeurs fortes similaires et une vision commune envers nos employés, nos fournisseurs et nos clients. Avec Arlès AgroAlimentaire, je suis confiant qu’ensemble, nous apporterons avec succès de nombreuses solutions alimentaires innovantes à nos clients et développerons le marché pour nos partenaires."

Nathalie Arlès, PDG d’Arlès AgroAlimentaire, ajoute : "Notre objectif a toujours été d’être la meilleure source pour les produits que nous vendons à nos clients et un distributeur à haute valeur ajoutée pour nos fournisseurs. Puisque la stratégie de services complets de Caldic reflète parfaitement notre vision de l’avenir, nous sommes heureux de faire partie de la famille Caldic. Cela signifie que nos clients et nos employés bénéficieront du réseau mondial de Caldic et de ses capacités."

A propos de Caldic

Caldic est un distributeur à service complet engagé dans la production et la distribution de solutions dans les marchés de l’alimentation, de l’industrie, de la santé et de la cosmétique. Avec des entités en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, ses forces résident dans son réseau mondial combiné à une expertise locale, ce qui lui donne la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins locaux et établir des partenariats nationaux. Opérant avec ses propres entrepôts, ses installations de production, ses laboratoires et son expertise technique, la société fournit des solutions sur mesure qui contribuent à la réussite commerciale de ses clients.

A propos d’Arlès Agroalimentaire

Arlès AgroAlimentaire est un spécialiste de la distribution d’ingrédients, d’additifs fonctionnels et d’ingrédients végétaux, fournissant services et solutions à l’industrie alimentaire. Elle propose la nature au service des sens dans quatre domaines d’expertise : Texture et stabilisation, couleur et brillance, goût et nutrition et marquants & inclusions.