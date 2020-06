Ainsi, depuis le 1er avril 2020, les différents distributeurs de ces fonds ont un accord de distribution avec Fund Channel qui se charge, pour le compte de la Société de Gestion, à la fois du processus contractuel, de la connaissance client (KYC-AML et supervision), du calcul des commissions et des rétrocessions ainsi que des paiements au réseau de distribution.

Lors de cette signature, Olivier CARCY, Global Head of Asset Management du groupe Indosuez Wealth Management et Dirigeant de CA Indosuez Wealth (Asset Management), a déclaré : « Grâce à ce partenariat avec Fund Channel, nous pouvons capitaliser sur nos ressources internes et ainsi réaffirmer à nos clients investisseurs notre volonté de promouvoir la qualité de la gestion et la compétitivité de notre offre. Quant à nos distributeurs, ils bénéficient de la large palette de services marketing et digitaux que leur offre Fund Channel, leader européen dans ce domaine ».

Sébastien ALUSSE, Chief Executive Officer de CA Indosuez Wealth (Asset Management), a confirmé : « La combinaison de nos talents, de nos compétences et de nos offres commerciales favorisera une croissance rapide qui sera bénéfique à toutes les parties prenantes de nos deux entreprises. Cette synergie Groupe prend tout son sens et ne peut que renforcer la confiance des investisseurs ».

Pierre-Adrien DOMON, Administrateur délégué de Fund Channel a ajouté : « Nous nous réjouissons d’approfondir davantage notre relation avec le groupe Indosuez qui nous accorde sa confiance depuis 2008. Nous sommes fiers d’apporter à CA Indosuez Wealth (Asset Management) nos solutions spécifiques, construites pour le développement des sociétés de gestion issues de la Gestion de Fortune ».