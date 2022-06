SK Gas est rejoint par deux nouveaux investisseurs que sont Engie New Ventures et Trafigura, un des plus grands groupes de négoce de matières premières physiques au monde. S’y ajoutent tous les investisseurs de la première heure, dont Breakthrough Energy Ventures, Eni Next, Mitsubishi Heavy Industries et AP Ventures.

Ce financement va permettre à C-Zero de construire sa première usine pilote, qui devrait être mise en service dans le courant du 1er trimestre 2023. Le site sera capable de produire jusqu’à 400 kg d’hydrogène par jour à partir de gaz naturel, sans générer la moindre émission de CO2.

« Nous sommes ravis de pouvoir commencer à industrialiser notre technologie innovante aux côtés d’investisseurs et de partenaires expérimentés qui reconnaissent la nécessité de décarboner le gaz naturel et le potentiel de la production d’hydrogène turquoise, se réjouit Eric McFarland, directeur technologique de C-Zero. Sachant que le gaz naturel représente un quart de la consommation énergétique mondiale, l’opportunité qui s’offre à nous est absolument colossale. Néanmoins, nous n’arriverons pas à réaliser nos ambitions en faisant cavalier seul. »

« Nous sommes impatients d’accueillir la technologie de C-Zero en Corée, car nous y voyons de grandes synergies avec notre projet de construction, dans la ville d’Ulsan, d’un complexe couvrant toute la chaîne de valeur de l’hydrogène, confie Brian (Byung Suk) Yoon, PDG de SK Gas. SK Gas est convaincu du potentiel de la pyrolyse du méthane et de sa capacité à aider des pays comme la Corée à décarboner son activité en produisant de l’hydrogène vert et bon marché. »

« Nous voyons des applications importantes pour la production d’hydrogène bas carbone via la pyrolyse du méthane, qui complète les activités et les compétences actuelles d’ENGIE. En investissant dès maintenant dans le projet de C-Zero, nous allons nous familiariser avec cette technologie qui pourrait contribuer à atteindre l’objectif de neutralité carbone du Groupe d’ici 2045 », indique Johann Boukhors, Directeur Général d’ENGIE New Ventures

« Le soutien financier que Trafigura apporte à C-Zero Inc est la suite logique d’une série d’investissements dans les technologies au service d’une énergie verte, notamment les carburants bas carbone nécessaires à la transition énergétique. C-Zero atteint aujourd’hui une étape critique de sa croissance, avec la construction d’une première usine pilote qui va démontrer la faisabilité de la production d’hydrogène bas carbone à partir de gaz naturel », commente Julien Rolland, Directeur de la division Énergie & Énergies renouvelables de Trafigura.