C-Quadrat, acteur indépendant majeur de la gestion d’actifs en Europe, annonce aujourd’hui la nomination de Sébastien Lagarde au poste de gérant sénior. Celui-ci assurera le lancement de deux nouveaux fonds de microcapitalisations (un européen et un global) et reprendra la gestion d’un fonds d’actions américaines transformé en un fonds actions mondiales ISR.

Sébastien Lagarde a rejoint le 19 aout 2019 l’équipe d’investissement pilotée par William Sharp, dont la gestion est particulièrement reconnue et récompensée. Diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique, Sébastien a exercé 10 ans (2005-2015) en tant que gérant de portefeuille chez Axa IM avant de rejoindre Mandarine Gestion en tant que gérant où il a créé et géré deux fonds de microcaps et un fonds de smallcaps labellisé ISR (2015-2019).

Fort de son expertise de gestion quantitative et de son expérience approfondie en matière de gestion actions des très petites capitalisations, Sébastien prendra en charge le lancement de 3 nouvelles stratégies d’investissement, parmi lesquelles 2 fonds microcaps. En parallèle, ses connaissances en matière d’investissement socialement responsable lui permettront de reprendre la gestion du fonds US Opera transformé en un fonds actions mondiales ISR.

« Pour avoir travaillé plusieurs années avec Sebastien chez Axa IM, je suis ravi qu’il ait choisi de rejoindre l’équipe de C-Quadrat AM France. Nous sommes convaincus que sa maitrise des stratégies quantitatives renforcera considérablement les processus d’investissement de notre gamme de fonds actions avec notamment un potentiel de stock-picking élargi. » déclare William Sharp, Directeur Général Adjoint de C-Quadrat AM France.

Carlo Michienzi, Directeur Général de C-Quadrat AM France ajoute : « Nous sommes très heureux d’annoncer le développement de notre gamme de fonds sur des segments aussi pointus que l’environnement des microcaps et aussi fondamentaux que l’investissement socialement responsable. Depuis sa création, le groupe C-Quadrat a eu à cœur d’intégrer les critères de durabilité dans ses processus d’investissement et a été récompensé cette année par le prix du « Groupe ESG de l’année » par International Investor. »

Créé à Vienne en 1991, le groupe C-Quadrat Asset Management gère 9 milliards d’euros pour le compte d’une clientèle privée et institutionnelle et se compose de plusieurs sociétés de gestion d’actifs indépendantes spécialisées dans les stratégies quantitatives et discrétionnaires Absolut Return et Total Return.

Depuis septembre 2018, C-Quadrat AM France commercialise ses propres fonds d’actions et distribue également les autres fonds de la gamme C-Quadrat, notamment ses fonds obligataires, multi-assets et alternatifs.