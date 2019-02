C-Quadrat, acteur indépendant majeur de la gestion d’actifs en Europe, annonce aujourd’hui la nomination d’Anrieta Chuprenska (ex-La Française AM) au poste de responsable de la gestion sous mandat et des fonds diversifiés.

Cette nomination fait suite à l’acquisition par C-Quadrat en mai 2018, d’une participation de 51% dans Advenis Investment Managers et la reprise de la branche d’investissement sur les actions européennes pilotée par William Sharp, dont la gestion est particulièrement reconnue et récompensée. Depuis septembre 2018, C-Quadrat AM France commercialise ses propres fonds d’actions européennes et distribue également les autres fonds de la gamme C-Quadrat, notamment ses fonds obligataires, multi-assets et alternatifs.

Le recrutement d’Anrieta Chuprenska, placée sous la responsabilité de William Sharp, aura ainsi pour objectif de développer l’activité de gestion sous mandat du groupe. Forte de son expérience approfondie en matière de gestion crédit, elle prendra également en charge la gestion d’une gamme de fonds diversifiés Harmonis.

En parallèle de cette nomination, C-Quadrat AM France annonce faire évoluer sa gamme de fonds actions, gérés à Paris et désormais domiciliés au Luxembourg, afin de faciliter leurs accès à une clientèle internationale. La société de gestion a en effet annoncé avoir reçu du ministère des Finances du Luxembourg et de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) l’agrément de distributeur de parts d’OPCVM en qualité de "professionnel du secteur financier". L’agrément a été élargi aux nouvelles parts créées au sein de la Sicav et destinées à couvrir l’ensemble des besoins de la clientèle (parts retails, clean fee, institutionnelles et super institutionelles), ce dernier a été octroyé au 29 janvier 2019.

Outre le Luxembourg, les compartiments des fonds AIM Europe Multicaps, AIM Europe Smallcaps et AIM Europe Sélection sont enregistrés à la vente en France, en Suisse et en Belgique.

« Nous sommes très fiers d’accueillir Anrieta dans l’équipe de C-Quadrat AM France. Son expérience en matière de gestion crédit sera essentielle pour nous aider à manœuvrer dans le contexte de marché actuel qui nécessite un pilotage très fin de nos poches obligataires. » déclare William Sharp, Directeur Général Adjoint de C-Quadrat AM France.

Carlo Michienzi, Directeur Général de C-Quadrat AM France ajoute : « Nous sommes très heureux de notre nouveau statut qui va nous permettre de commercialiser plus efficacement nos stratégies dans l’UE, afin de répondre à l’intérêt grandissant de nos clients européens. La domiciliation de nos fonds au Luxembourg va nous permettre de les distribuer au-delà des marchés dans lesquels nous exerçons directement notre activité de gestion d’actifs, c’est-à-dire la France, le Royaume Uni et l’Autriche. »

Créé à Vienne en 1991, le groupe C-Quadrat Asset Management gère 9 milliards d’euros pour le compte d’une clientèle privée et institutionnelle et se compose de plusieurs sociétés de gestion d’actifs indépendantes spécialisées dans les stratégies quantitatives et discrétionnaires Absolut et Total Return.