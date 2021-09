Ainsi, By Charlot ambitionne de devenir leader de la marque végétale et du cadeau personnalisé. En parallèle, By Charlot s’offre Herbarium, marque d’herbiers haut de gamme, afin d’accélérer la diversification de sa gamme produit.

Créée en 2018 par deux passionnés de décoration, Charles Fossey et Charles Senaux, By Charlot donne vie à un concept fort : celui de réinventer l’art d’offrir, l’occasion de cultiver le beau, pour soi comme pour les autres avec des plantes d’exception, des pots travaillés à la main et des collections capsules créées par les meilleurs designers du moment. La marque cultive l’art d’offrir en mettant la personnalisation des plantes d’intérieur premium et la relation client au cœur de l’expérience. By Charlot, c’est aussi la première marque de décoration végétale à internaliser la production horticole et à s’engager pour avoir un impact environnemental et social positif.

La start-up fait de son excellence logistique un axe de différenciation forte pour fournir une expérience magique. Packaging sur-mesure, équipe spécialisée dans la préparation de commande personnalisée et fragile, ultra informatisation des process, connexion directe avec les meilleurs transporteurs pour une livraison à J+1 et bientôt à J.

Intégration de la production et 1er build-up

Avec l’inauguration récente de ses propres serres, By Charlot appuie son engagement pour un circuit toujours plus court et une société responsable. Avec un espace de 2 000 m² dans le Val d’Oise pour cultiver ses propres plantes, By Charlot est le premier acteur àpasser du statut d’acheteur àcelui de producteur, en maîtrisant la chaîne dans sa globalité́.

Ainsi, By Charlot lève 3,5 millions d’euros en equity auprès d’Eutopia et en dette auprès de Bpifrance. Grâce à cette opération, By Charlot ambitionne de transformer son concept innovant en marque leader de la décoration végétale et du cadeau personnalisé. L’objectif est également d’atteindre 20 points de vente d’ici 2 ans et d’ouvrir les premières boutiques à l’international dès 2022 (Bruxelles, Genève, Luxembourg...). Les fonds permettent enfin de saisir des opportunités de croissance externe.

L’acquisition de Herbarium souligne l’ambition forte de se développer sur d’autres segments de la décoration végétale. Fondée en 2017 par Marion Ruilhat, Herbarium dépoussière l’herbier traditionnel en créant de véritables œuvres d’art avec des plantes séchées, minutieusement sélectionnées, chaque herbier devenant ainsi une pièce unique, commercialisées en ligne.

Les deux co-fondateurs, Charles Fossey et Charles Senaux, dévoilent leurs projets : « Véritable digital native brand à sa création, By Charlot s’est depuis implanté progressivement avec des points de vente physiques. Nous venons d’ouvrir le 6ème et, au printemps prochain, nous ferons vivre une expérience nouvelle à nos clients avec le premier concept store végétal de Paris qui hébergera By Charlot et Herbarium. »

Marion Ruilhat, Fondatrice d’Herbarium et désormais associée de By Charlot, déclare : « Je partage avec By Charlot le même amour des plantes, et aussi la volonté de faire vivre à nos clients une expérience enthousiasmante. Je suis ravie de poursuivre cette aventure avec les deux Charles ! »

Camille Kriebitzsch, Partner chez Eutopia, complète : « Nous avons été séduits par le concept de By Charlot, qui réinvente et améliore le bien chez soi avec une démarche très engagée. Nous nous réjouissons de travailler aux côtés de Charles et Charles pour les aider à développer leur modèle omnicanal, travailler leur raison d’être (l’entreprise devrait devenir entreprise à mission à horizon 2 ans), et déployer leur marque sur des segments connexes en direct ou via croissance externe. »